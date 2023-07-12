В Ростовской области соседи стрелка-пиромана живут в разгромленных квартирах

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Напомним, в начале июля стало известно, что в поселке Аюта жители дома, сгоревшего из-за действий стрелка Андрея Шепелева, остались без жилья. В общей сложности, выгорели или частично пострадали 18 квартир, в которых живут 40 человек, в том числе — пенсионеры и семьи с малолетними детьми.
Жильцы дома рассказали Telegram-каналу Don_Mash, что их переселили в старое общежитие одного из донских университетов, однако условия жизни там оставляют желать лучшего — напор воды есть только на цокольном этаже, само общежитие находится в ветхом состоянии, кроме того, у возрастной супружеской пары украли еду.
В итоге жильцы решили вернуться в свой дом, и теперь им приходится жить без горячей воды, света и канализации, пока местная администрация ждет ответа на запрос из фонда капитального ремонта, где никто не отвечает на звонки. Пока единственная помощь, которую жильцы получают, помимо жилья в общежитии — это чистка крыши от гари и птичьего помета.