В Ростовской области соседи стрелка-пиромана живут в разгромленных квартирах

В итоге жильцы решили вернуться в свой дом, и теперь им приходится жить без горячей воды, света и канализации, пока местная администрация ждет ответа на запрос из фонда капитального ремонта, где никто не отвечает на звонки. Пока единственная помощь, которую жильцы получают, помимо жилья в общежитии — это чистка крыши от гари и птичьего помета.