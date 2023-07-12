Пострадавший дончанин сообщил, что находился на рыбалке с друзьями, когда ощутил резкую колющую боль в ноге. Он успел увидеть в траве змею, похожую на гадюку, спустя некоторое время нога начала отекать, его дыхание стало тяжелым, участилось сердцебиение и упало артериальное давление.