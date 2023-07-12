Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что врачам больницы скорой медицинской помощи Ростова удалось спасти жизнь 40-летнего пациента, которого на рыбалке укусила змея. Об укусу свидетельствовали не только следы змеиных зубов, но и отек укушенной ноги.
Пострадавший дончанин сообщил, что находился на рыбалке с друзьями, когда ощутил резкую колющую боль в ноге. Он успел увидеть в траве змею, похожую на гадюку, спустя некоторое время нога начала отекать, его дыхание стало тяжелым, участилось сердцебиение и упало артериальное давление.
В местной больнице дончанина отправили к токсикологам, которые ввели ему необходимые препараты, которые помогли снять отек. Вскоре мужчину, по словам главного внештатного токсиколога Минздрава Ростовской области Хугаса Поркшеяна, выписали домой.
Дончанам напоминают, что гадюки становятся опаснее и активнее летом. Змею можно узнать по относительно толстому туловищу, короткому хвосту, а также специфическому окрасу.
«Наибольшей токсичностью яд змей обладает в жаркий период времени — это июль, август, и наименьшей — в весенние месяцы», — сказано в сообщении.
Врачи уточняют, что симптомы отравления ядом гадюки проявляются в течение получаса — у пострадавшего появляется одышка, тахикардия, возможны признаки тошноты, рвота. Однако в первые же минуты после укуса необходимо обработать рану любым антисептиком и ехать в больницу, что пройти лечение.
Консультацию токсиколога можно получить по номеру 8(863)235-32-00.
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