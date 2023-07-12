rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Изображение материала

В Ростовской области спасли жизнь мужчины, укушенного змеей на рыбалке

12 июля 2023, 09:28
Фото: 3268zauber/cc by sa 3.0/wiki
В Ростовской области спасли жизнь мужчины, укушенного змеей на рыбалке
В Ростовской области врачи помогли мужчине, которого укусила змея, подробностями поделились донские СМИ.

Портал «КП — Ростов-на-Дону» рассказал, что врачам больницы скорой медицинской помощи Ростова удалось спасти жизнь 40-летнего пациента, которого на рыбалке укусила змея. Об укусу свидетельствовали не только следы змеиных зубов, но и отек укушенной ноги.

Пострадавший дончанин сообщил, что находился на рыбалке с друзьями, когда ощутил резкую колющую боль в ноге. Он успел увидеть в траве змею, похожую на гадюку, спустя некоторое время нога начала отекать, его дыхание стало тяжелым, участилось сердцебиение и упало артериальное давление.

Гадюки «оккупировали» ж/д станцию Мишкинская в Ростовской области
Узнать подробнее
Змею можно узнать по относительно толстому туловищу, короткому хвосту, а также специфическому окрасу.Змею можно узнать по относительно толстому туловищу, короткому хвосту, а также специфическому окрасу.
Змею можно узнать по относительно толстому туловищу, короткому хвосту, а также специфическому окрасу.
Фото: Thomas Brown/cc by 2.0/wiki

В местной больнице дончанина отправили к токсикологам, которые ввели ему необходимые препараты, которые помогли снять отек. Вскоре мужчину, по словам главного внештатного токсиколога Минздрава Ростовской области Хугаса Поркшеяна, выписали домой.

Дончанам напоминают, что гадюки становятся опаснее и активнее летом. Змею можно узнать по относительно толстому туловищу, короткому хвосту, а также специфическому окрасу.

«Наибольшей токсичностью яд змей обладает в жаркий период времени — это июль, август, и наименьшей — в весенние месяцы», — сказано в сообщении.

Врачи уточняют, что симптомы отравления ядом гадюки проявляются в течение получаса — у пострадавшего появляется одышка, тахикардия, возможны признаки тошноты, рвота. Однако в первые же минуты после укуса необходимо обработать рану любым антисептиком и ехать в больницу, что пройти лечение.

Консультацию токсиколога можно получить по номеру 8(863)235-32-00.

Ранее ростовчанам рассказали, что делать при встрече с змеей.

Читайте также:
«Не отсасывать яд»: серпентолог рассказал, что делать ростовчанам после укуса змеиСерпентолог Астафьев рассказал, что делать ростовчанам при встрече со змеейЦелый клубок змей обнаружил рыбак в Ростовской области днем 16 апреля
#Происшествие#18+#Укус змеи в Ростовской области#Надежда Пустяк#Здоровье#Больница#Отравление#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В Ростове строят новые трамвайные пути, пока горожане простаивают в пробках
Вчера, 15:22
Журналист Хорошилов заявил об активизации Telegram-каналов перед выборами в Ростове
Вчера, 17:00
В Ростове проводят вечерние рейды для поимки распространителей наркотиков
Вчера, 15:22
На Кубани задержали подозреваемого по делу об убийстве Станислава Ржицкого
Вчера, 15:14
Ростовчанина будут судить за выброшенную сумку с телом умершего от истощения сына
Вчера, 14:32
Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР
Вчера, 14:08