В Таганроге на переходе сбили 48-летнюю женщину

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Published Сегодня, 08:31
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Во вторник, 11 июля, в 18.50 мск на улице Энергетической, 92 в Таганроге произошла авария с участием пешехода.
21-летний водитель ВАЗ — 21112 сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии жительница Таганрога получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. Теперь полиция установит обстоятельства ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции призывают дончан проявлять осторожность на дорогах и обязательно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.
Ранее в Батайске сотрудник ГИБДД сбил ребенка.