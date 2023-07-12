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В Таганроге на переходе сбили 48-летнюю женщину

12 июля 2023, 08:31
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
В Таганроге на переходе сбили 48-летнюю женщину
В Таганроге женщина-пешеход оказалась под колесами автомобиля после попытки перейти улицу, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Во вторник, 11 июля, в 18.50 мск на улице Энергетической, 92 в Таганроге произошла авария с участием пешехода.

21-летний водитель ВАЗ — 21112 сбил 48-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате аварии жительница Таганрога получила травмы, ей потребовалась помощь медиков. Теперь полиция установит обстоятельства ДТП.

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Сотрудники Госавтоинспекции призывают дончан проявлять осторожность на дорогах и обязательно сбрасывать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее в Батайске сотрудник ГИБДД сбил ребенка.

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