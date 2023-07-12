rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:22

Published Сегодня, 14:22

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

Изображение материала

Власти Кубани могут уничтожить 150 гектаров пляжей природного парка из-за Новой Анапы

12 июля 2023, 14:22
Фото: Alexxx Malev/cc by/flickr.com
Власти Кубани могут уничтожить 150 гектаров пляжей природного парка из-за Новой Анапы
Власти Краснодарского края готовы пожертвовать 150 гектарами песчаных пляжей в границах природного парка для строительства курорта «Новая Анапа». Это нанесет большой ущерб экологии, считает эколог Дмитрий Шевченко.

Напомним, возле станицы Благовещенской под Анапой хотят построить курорт «Новая Анапа» на 3 миллиона отдыхающих. Ожидается, что он станет «русским Дубаем». Развитие новой туристической территории предусматривает создание многочисленных гостиниц, многокилометрового пляжа, транспортной и социальной инфраструктуры — развлекательных и спортивных центров, аквапарков, ресторанов и т. д.

Эксперт рассказал, что для строительства нового города предлагается задействовать территорию природного парка «Анапская пересыпь», который в 2020 году создавался как раз для сохранения песчаных дюн и морских кос.

Он уточняет, что под проект планируется изъять 140-150 гектаров особо охраняемой природной территории, хотя её охранный режим запрещает любую деятельность, связанную с нарушением почвенного покрова.

«В парке довольно хрупкая ландшафтная система, потому что там наносные пески, образующие косы. На это влияет и антропогенная деятельность, и природные факторы. Администрация края не раз говорила, что эту территорию надо защищать от застройки», — рассказывает Шевченко.

Эколог отмечает, что сложно предугадать, как поведут себя песчаные грунты в районе станицы Благовещенской в дальней перспективе. Но если инженерные изыскания всё же будут проводиться в полной мере, ООПТ в любом случае будет нанесен экологический ущерб.

«Придется поднимать песок, заливать большие объемы бетона. Всё это нарушит вдольбереговой перенос песка, естественную циркуляцию, а также нанесет ущерб животному миру и ихтиофауне», — заключил собеседник.

Ранее эколог рассказал RostovGazeta, как строительство Западной хорды повлияет на природу Ростова.

Читайте также:
Эксперт назвал основные экологические проблемы КубаниЭколог Зайчиков рассказал, как водовод в Донбасс повлияет на Ростовскую область«Пусть город треснет»: жителей возмутила застройка территории ростовского порта
#Экология#Экология Краснодарского края#Инфраструктура#Песок#Анапа#Краснодарский край#Последние новости Кубани на сегодня#Ущерб#Пляжный отдых#Туристический кластер#Новости Краснодара
Подпишитесь
Скандал разразился на первом заседании суда по делу ОПГ Бабаева и Борзенко в Ростове
Сегодня, 11:31
Адвокат Беркович рассказал, почему оппозиционерка Спорышева срочно уехала из Ростова
Сегодня, 10:31
Банду из семи наркоторговцев задержали в Ростовской области
Сегодня, 13:12
Ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?»
Сегодня, 14:03
Климатолог рассказал, когда закончатся затяжные дожди в Краснодарском крае
Сегодня, 14:44
Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара
Сегодня, 15:02