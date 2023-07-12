Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Напомним, возле станицы Благовещенской под Анапой хотят построить курорт «Новая Анапа» на 3 миллиона отдыхающих. Ожидается, что он станет «русским Дубаем». Развитие новой туристической территории предусматривает создание многочисленных гостиниц, многокилометрового пляжа, транспортной и социальной инфраструктуры — развлекательных и спортивных центров, аквапарков, ресторанов и т. д.
Эксперт рассказал, что для строительства нового города предлагается задействовать территорию природного парка «Анапская пересыпь», который в 2020 году создавался как раз для сохранения песчаных дюн и морских кос.
Он уточняет, что под проект планируется изъять 140-150 гектаров особо охраняемой природной территории, хотя её охранный режим запрещает любую деятельность, связанную с нарушением почвенного покрова.
«В парке довольно хрупкая ландшафтная система, потому что там наносные пески, образующие косы. На это влияет и антропогенная деятельность, и природные факторы. Администрация края не раз говорила, что эту территорию надо защищать от застройки», — рассказывает Шевченко.
Эколог отмечает, что сложно предугадать, как поведут себя песчаные грунты в районе станицы Благовещенской в дальней перспективе. Но если инженерные изыскания всё же будут проводиться в полной мере, ООПТ в любом случае будет нанесен экологический ущерб.
«Придется поднимать песок, заливать большие объемы бетона. Всё это нарушит вдольбереговой перенос песка, естественную циркуляцию, а также нанесет ущерб животному миру и ихтиофауне», — заключил собеседник.
Ранее эколог рассказал RostovGazeta, как строительство Западной хорды повлияет на природу Ростова.