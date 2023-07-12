Власти в Ростове рассказали, как борются с крысами в городе

По словам Наумова, дератизацию в Ростове проводят ежегодно, в этом году профинансировали обработку около 420 гектаров земли. К настоящему моменту рабочие обработали уже более 52 гектаров земли, среди них территории кладбищ, парков, скверов, объектов социального значения, а также площадки для сбора мусора.

Для дератизации используют закладки с приманкой, которые размещают в местах предполагаемого проживания грызунов. Для травли крыс используют препарат, безопасный для собак, кошек и птиц, его рассыпают по периметру очага возникновения грызунов на 10 дней.