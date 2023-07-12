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Власти в Ростове рассказали, как борются с крысами в городе

12 июля 2023, 07:19
Фото: pxhere.com
В Ростове от крыс обработали более 50 гектаров земли
В Ростове-на-Дону от крыс обработали более 52 гектаров земли в зонах кладбищ, парков, скверов и площадок для сбора мусора, об этом сообщили в администрации города.

Начальник УБиЛХа Ростова Антон Наумов объявил, что в городе ведутся комплексные работы, чтобы предотвратить распространение грызунов.

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По словам Наумова, дератизацию в Ростове проводят ежегодно, в этом году профинансировали обработку около 420 гектаров земли. К настоящему моменту рабочие обработали уже более 52 гектаров земли, среди них территории кладбищ, парков, скверов, объектов социального значения, а также площадки для сбора мусора.
Для дератизации используют закладки с приманкой, которые размещают в местах предполагаемого проживания грызунов. Для травли крыс используют препарат, безопасный для собак, кошек и птиц, его рассыпают по периметру очага возникновения грызунов на 10 дней.

После этого периода проводится контрольный замер популяции крыс, если их присутствие выявляют вновь — процедура повторяется.

В администрации напомнили, что если ростовчане заметили очаг распространения грызунов — им необходимо обратиться в администрацию их района или Управление благоустройства и лесного хозяйства для решения проблемы.

Ранее зоолог объяснила, чем вызвано нашествие крыс в Ростове.

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