Власти в Ростове рассказали, как борются с крысами в городе

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Начальник УБиЛХа Ростова Антон Наумов объявил, что в городе ведутся комплексные работы, чтобы предотвратить распространение грызунов.
По словам Наумова, дератизацию в Ростове проводят ежегодно, в этом году профинансировали обработку около 420 гектаров земли. К настоящему моменту рабочие обработали уже более 52 гектаров земли, среди них территории кладбищ, парков, скверов, объектов социального значения, а также площадки для сбора мусора.
Для дератизации используют закладки с приманкой, которые размещают в местах предполагаемого проживания грызунов. Для травли крыс используют препарат, безопасный для собак, кошек и птиц, его рассыпают по периметру очага возникновения грызунов на 10 дней.
После этого периода проводится контрольный замер популяции крыс, если их присутствие выявляют вновь — процедура повторяется.
В администрации напомнили, что если ростовчане заметили очаг распространения грызунов — им необходимо обратиться в администрацию их района или Управление благоустройства и лесного хозяйства для решения проблемы.
Ранее зоолог объяснила, чем вызвано нашествие крыс в Ростове.