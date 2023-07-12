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Водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области

12 июля 2023, 12:17
Фото: ГИБДД по Ростовской области
Водитель ГАЗ погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области
ДТР с участием фуры и легкового авто произошло на трассе в Ростовской области, рассказали в региональном ГИБДД.

Трагическое ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» утром 12 июля. Неустановленная легковушка решила обогнать фуру МАЗ. Водитель большегруза, чтобы избежать столкновения с машиной, резко затормозил. Однако на мокрой трассе фуру вынесло на встречную полосу, где она влетела в грузовой автомобиль ГАЗ-3507.

В результате удара транспортных средств водитель отечественного авто погиб сразу на месте происшествия.

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В результате удара транспортных средств водитель отечественного авто погиб сразу на месте происшествия.В результате удара транспортных средств водитель отечественного авто погиб сразу на месте происшествия.
В результате удара транспортных средств водитель отечественного авто погиб сразу на месте происшествия.
Фото: ГИБДД по Ростовской области

Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.

Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области.

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#Виктория Прутковская#Происшествие#Полиция#Гибель человека#Дтп#Происшествия#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Волгодонск
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