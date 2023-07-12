Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Трагическое ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» утром 12 июля. Неустановленная легковушка решила обогнать фуру МАЗ. Водитель большегруза, чтобы избежать столкновения с машиной, резко затормозил. Однако на мокрой трассе фуру вынесло на встречную полосу, где она влетела в грузовой автомобиль ГАЗ-3507.
В результате удара транспортных средств водитель отечественного авто погиб сразу на месте происшествия.
Сейчас обстоятельства инцидента устанавливают сотрудники полиции.
Ранее семья с ребенком пострадала в аварии с опорой газовой магистрали в Ростовской области.