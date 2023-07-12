Трагическое ДТП произошло на трассе «Ростов — Волгодонск» утром 12 июля. Неустановленная легковушка решила обогнать фуру МАЗ. Водитель большегруза, чтобы избежать столкновения с машиной, резко затормозил. Однако на мокрой трассе фуру вынесло на встречную полосу, где она влетела в грузовой автомобиль ГАЗ-3507.