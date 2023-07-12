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Published Сегодня, 15:02

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Врач-онколог Васильева предупредила отдыхающих на Черном море об опасности загара

12 июля 2023, 15:02
Фото: Mika Stetsovski/CC BY 2.0/flickr.com
Врач-онколог объяснил, как загар может спровоцировать рак

Врач-онколог Васильева объяснила, как загар может спровоцировать рак на Черном море

Врач-онколог «Сити Клиник» Татьяна Васильева поделилась с RostovGazeta рекомендациями о том, как правильно загорать, чтобы избежать серьезных заболеваний и рассказала кому стоит избегать солнечных ванн.

С наступлением солнечных дней многие стремятся как можно скорее получить бронзовый загар, и порой готовы проводить для этого на пляже ни один час. Однако подобное необдуманное поведение может привести к таким заболеваниям, как рак кожи и меланома.

Эксперт объяснила, что для безопасного пребывания на солнце обязательно носить одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитными средствами с SPF не ниже 15, обязательно покрывать голову, а очки лучше выбирать с поляризующими фильтрами.

Также важно ограничить пребывание на солнце только утренними и вечерними часами, соблюдать витаминную диету, пить больше жидкости, а также ни в коем случае не засыпать на пляже.

«Загорать „топлес“ можно только жителям жарких стран, поскольку кожа южан приспособилась к яркому солнцу. Белокожим северянкам и даже краснодаркам с ростовчанками нужно внимательно относиться к здоровью молочных желез и закрывать их от прямых лучей солнца», — отмечает Васильева.

По утверждению врача, есть люди, которым солнечные ванны противопоказаны совсем. Не рекомендуется загорать людям с I или II фототипом кожи, с предзлокачественными и злокачественными новообразованиями, тем, у кого есть большое количество родинок и склонность к солнечным ожогам.

«Также противопоказаны солнечные ванны коже, поврежденной ожогами. Может быть, я сейчас удивлю многих женщин, но косметические средства на лице тоже усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению», — говорит онколог.

«Также противопоказаны солнечные ванны коже, поврежденной ожогами. Может быть, я сейчас удивлю многих женщин, но косметические средства на лице тоже усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению», — говорит онколог.«Также противопоказаны солнечные ванны коже, поврежденной ожогами. Может быть, я сейчас удивлю многих женщин, но косметические средства на лице тоже усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению», — говорит онколог.
«Также противопоказаны солнечные ванны коже, поврежденной ожогами. Может быть, я сейчас удивлю многих женщин, но косметические средства на лице тоже усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению», — говорит онколог.
Фото: Gytis Liutkus/CC BY 2.0/flickr.com

Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце грозит негативными последствиями во время приема ряда лекарств — антибиотиков, сульфаниамидов, антидепрессантов, транквилизаторов, противодиабетных и других препаратов.

С осторожностью к посещению пляжей также нужно отнестись беременным и женщинам в период «критических дней», людям с ослабленным здоровьем, пожилым, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания и нарушения функции печени.

«Человеку, имеющему заболевание, перед отъездом в отпуск или на выходные к морю необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности пребывания на солнце», — заключила Васильева.

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#Краснодарский край#Черное море#Советы врача#Заболеваемость#Болезнь#Пляжный отдых#Пляжи Черного моря#Отпуск
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