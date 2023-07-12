Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
С наступлением солнечных дней многие стремятся как можно скорее получить бронзовый загар, и порой готовы проводить для этого на пляже ни один час. Однако подобное необдуманное поведение может привести к таким заболеваниям, как рак кожи и меланома.
Эксперт объяснила, что для безопасного пребывания на солнце обязательно носить одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитными средствами с SPF не ниже 15, обязательно покрывать голову, а очки лучше выбирать с поляризующими фильтрами.
Также важно ограничить пребывание на солнце только утренними и вечерними часами, соблюдать витаминную диету, пить больше жидкости, а также ни в коем случае не засыпать на пляже.
«Загорать „топлес“ можно только жителям жарких стран, поскольку кожа южан приспособилась к яркому солнцу. Белокожим северянкам и даже краснодаркам с ростовчанками нужно внимательно относиться к здоровью молочных желез и закрывать их от прямых лучей солнца», — отмечает Васильева.
По утверждению врача, есть люди, которым солнечные ванны противопоказаны совсем. Не рекомендуется загорать людям с I или II фототипом кожи, с предзлокачественными и злокачественными новообразованиями, тем, у кого есть большое количество родинок и склонность к солнечным ожогам.
«Также противопоказаны солнечные ванны коже, поврежденной ожогами. Может быть, я сейчас удивлю многих женщин, но косметические средства на лице тоже усиливают чувствительность кожи к УФ-излучению», — говорит онколог.
Кроме того, чрезмерное пребывание на солнце грозит негативными последствиями во время приема ряда лекарств — антибиотиков, сульфаниамидов, антидепрессантов, транквилизаторов, противодиабетных и других препаратов.
С осторожностью к посещению пляжей также нужно отнестись беременным и женщинам в период «критических дней», людям с ослабленным здоровьем, пожилым, а также имеющим сердечно-сосудистые заболевания и нарушения функции печени.
«Человеку, имеющему заболевание, перед отъездом в отпуск или на выходные к морю необходимо обязательно проконсультироваться с лечащим врачом о возможности пребывания на солнце», — заключила Васильева.