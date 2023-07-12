По утверждению врача, есть люди, которым солнечные ванны противопоказаны совсем. Не рекомендуется загорать людям с I или II фототипом кожи, с предзлокачественными и злокачественными новообразованиями, тем, у кого есть большое количество родинок и склонность к солнечным ожогам.