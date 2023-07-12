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Юрист рассказал, как в Ростове заработал запрет для уклонистов на вождение машины

12 июля 2023, 08:06
Фото: pxhere.com
Юрист рассказал, как в Ростове заработал запрет для уклонистов на вождение машины
Неявка ростовчанина по повестке в военкомат в течение 20-и дней приводит к введению меры, ограничивающей его права на управление транспортным средством. Такой приказ МВД уже действует, сообщил RostovGazeta юрист Антон Габович.

Юрист рассказывает, что мера на ограничение прав для уклонистов от военной службы уже применяется.

«У нас есть специальный реестр воинского учета. С момента появления в нем соответствующей информации, в отношении конкретного гражданина будет вводится ограничение на пользование водительскими правами — их действие приостанавливается. Это означает, что человек лишается возможности водить автомобиль», — разъясняет Антон Габович.

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Собеседник подчеркивает, что помимо приказа МВД об ограничении прав уклонистов на транспортное средство, будут еще запреты на оформление кредитов, на проведении сделок с недвижимостью, на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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