Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Юрист рассказывает, что мера на ограничение прав для уклонистов от военной службы уже применяется.
«У нас есть специальный реестр воинского учета. С момента появления в нем соответствующей информации, в отношении конкретного гражданина будет вводится ограничение на пользование водительскими правами — их действие приостанавливается. Это означает, что человек лишается возможности водить автомобиль», — разъясняет Антон Габович.
Собеседник подчеркивает, что помимо приказа МВД об ограничении прав уклонистов на транспортное средство, будут еще запреты на оформление кредитов, на проведении сделок с недвижимостью, на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей и самозанятых.