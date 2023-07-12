«У нас есть специальный реестр воинского учета. С момента появления в нем соответствующей информации, в отношении конкретного гражданина будет вводится ограничение на пользование водительскими правами — их действие приостанавливается. Это означает, что человек лишается возможности водить автомобиль», — разъясняет Антон Габович.