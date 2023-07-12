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Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО

12 июля 2023, 17:42
Фото: 1MI
Замкомандующий ЮВО в Ростове Олег Цоков погиб в зоне СВО
Заместитель командующего ЮВО в Ростове Олег Цоков получил смертельное ранение в зоне СВО, пишут СМИ.

У зоне СВО, под Бердянском, погиб генерал-лейтенант, заместитель командующего ЮВО Олег Цоков. Ему был 51 год. Смертельное ранение он получил 11 июля в результате ракетного удара по командному пункту 58-й армии ЮВО.

«Дон 24» пишет, что обстрел производился британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Цокова дома не дождались двое детей.

Официально его гибель в Минобороны не подтверждали.

Ранее власти Ростова объяснили, с чем связана задержка с оформлением могил участников СВО.

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