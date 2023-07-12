Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
У зоне СВО, под Бердянском, погиб генерал-лейтенант, заместитель командующего ЮВО Олег Цоков. Ему был 51 год. Смертельное ранение он получил 11 июля в результате ракетного удара по командному пункту 58-й армии ЮВО.
«Дон 24» пишет, что обстрел производился британскими крылатыми ракетами Storm Shadow.
Цокова дома не дождались двое детей.
Официально его гибель в Минобороны не подтверждали.
Ранее власти Ростова объяснили, с чем связана задержка с оформлением могил участников СВО.