У зоне СВО, под Бердянском, погиб генерал-лейтенант, заместитель командующего ЮВО Олег Цоков. Ему был 51 год. Смертельное ранение он получил 11 июля в результате ракетного удара по командному пункту 58-й армии ЮВО.