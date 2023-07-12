Заседание по делу аксайских рынков Бабаевых перенесли на неделю

«Объявлен перерыв на неделю. Нет одного подсудимого, он в МОТБ[прим. редакции — Межобластной туберкулезной больнице]. Однако на связь с МОТБ выйти не удалось. Карпенко не доставлен, кроме того, не явились шесть адвокатов по неизвестной причине», — сообщил корреспондент.