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Заседание по делу аксайских рынков Бабаевых перенесли на неделю

12 июля 2023, 11:31
Фото: rostovgazeta.ru
Заседание по делу аксайских рынков Бабаевых перенесли на неделю
В Ростовской области прошло первое заседание по делу закрытых аксайских рынков, фигурантами по которому проходят бывший глава местной администрации Виталий Борзенко, предприниматели Бабаевы и другие лица, подробностями поделился корреспондент RostovGazeta.

Напомним, в среду, 12 июля, в Ростовском гарнизонном суде состоялось одно из первых слушаний по делу Борзенко и Бабаевых, которых обвинили в создании и участии в преступном сообществе и незаконной передаче в аренду муниципальной земли с заработком на этом.

В настоящий момент фигурантами по делу проходят 16 человек, в их числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев с сыновьями Эдуардом и Вадимом, а также учредитель Аксайского рынка Иван Ситько и другие причастные к незаконной деятельности лица.

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В настоящий момент корреспондент из зала суда сообщил, что в суде объявили перерыв на неделю, поскольку нет одного из подсудимых.В настоящий момент корреспондент из зала суда сообщил, что в суде объявили перерыв на неделю, поскольку нет одного из подсудимых.
В настоящий момент корреспондент из зала суда сообщил, что в суде объявили перерыв на неделю, поскольку нет одного из подсудимых.
Фото: rostovgazeta.ru

В настоящий момент корреспондент из зала суда сообщил, что в суде объявили перерыв на неделю, поскольку нет одного из подсудимых.

«Объявлен перерыв на неделю. Нет одного подсудимого, он в МОТБ[прим. редакции — Межобластной туберкулезной больнице]. Однако на связь с МОТБ выйти не удалось. Карпенко не доставлен, кроме того, не явились шесть адвокатов по неизвестной причине», — сообщил корреспондент.

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