Заседание по делу аксайских рынков Бабаевых перенесли на неделю

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В настоящий момент фигурантами по делу проходят 16 человек, в их числе экс-глава Аксайского района Виталий Борзенко, владелец рынков Карим Бабаев с сыновьями Эдуардом и Вадимом, а также учредитель Аксайского рынка Иван Ситько и другие причастные к незаконной деятельности лица.
В настоящий момент корреспондент из зала суда сообщил, что в суде объявили перерыв на неделю, поскольку нет одного из подсудимых.
«Объявлен перерыв на неделю. Нет одного подсудимого, он в МОТБ[прим. редакции — Межобластной туберкулезной больнице]. Однако на связь с МОТБ выйти не удалось. Карпенко не доставлен, кроме того, не явились шесть адвокатов по неизвестной причине», — сообщил корреспондент.