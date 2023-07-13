Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В поселке Индустриальном жители почти не открывают окна в своих квартирах, потому что вблизи домов ежедневно жгут строительный мусор, а также работают местные предприятия, загрязняющие воздух. Это бетонный завод, лакокрасочные цеха, завод переработки пластика, мебельные компании и другие вредные производства.
Замеры качества воздуха, проводимые активистами в поселке, показывают содержание CO2 и опасных частиц. В последний раз при норме от 0 до 50 индекс был равен 207. Шувалова отмечает, при таком уровне загрязнения рекомендуется сидеть дома, надеть маску и включить очистители воздуха. Повышенные показатели также могут провоцировать серьезные заболевания.
Общественница заявляет, что эта проблема не локального масштаба. Поселок находится на северо-востоке Краснодара и всё, что попадает здесь в воздух, ветром уносит в сторону города. А значит вредными веществами дышат многие горожане.
Раньше по генеральному плану в Индустриальном была разрешена только индивидуальная жилая застройка, но после его изменения поселок перевели в коммунально-складскую инфраструктуру. Тогда эта территория стала любимым местом «черных мусорщиков», которые свозят туда отходы.
«После сортировки у них остаются „хвосты“, чаще всего токсичные, которые сжигаются по ночам. По закону они должны за деньги сдавать их на полигон, но это не выгодно из-за логистики и цен», — говорит активистка.
Краснодарцы пытаются обратить внимание властей и правоохранительных органов на эту проблему уже более 10 лет. Специалисты даже приезжали брать пробы воздуха, но они не показали превышения показателей. Основательница движения объяснила, что на время визита «гостей» предприятия прекращают свою работу. Кроме того, проверки проводятся днем, а сжигают мусор чаще всего ночью.
Шувалова считает, что для решения вопроса необходимо проводить регулярные рейды, осуществлять проверки и повышать штрафы. Помимо этого, нужно сделать большую показательную информационную компанию во всех СМИ.
«Мэр города должен официально объявить войну „черным мусорщикам“. Это должна быть целенаправленная и систематическая работа, тогда мы сможем увидеть какой-то результат», — заключила она.
В Муниципальном центре управления Краснодара сообщили, что в последний раз специалисты проводили замеры концентрации загрязняющих веществ в воздухе в поселках Индустриальный и Победитель с 19 по 23 июня. По результатам всех измерений превышений гигиенических нормативов, установленных СанПиН, зафиксировано не было, как и естественного гамма-фона.
Редакция также направила официальный запрос на одно из предприятий. Информация уточняется.
Ранее эколог рассказал RostovGazeta, что загрязнение воздуха в Ростовской области происходит из-за слабого контроля за его качеством.