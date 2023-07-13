Краснодарцы пытаются обратить внимание властей и правоохранительных органов на эту проблему уже более 10 лет. Специалисты даже приезжали брать пробы воздуха, но они не показали превышения показателей. Основательница движения объяснила, что на время визита «гостей» предприятия прекращают свою работу. Кроме того, проверки проводятся днем, а сжигают мусор чаще всего ночью.