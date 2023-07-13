Банк ДОМ. РФ начал выдавать кредиты под строительство ИЖС по эскроу-счетам

В рамках этого механизма подрядчик выполняет работы по строительству дома на основе договора с гражданином-заказчиком, причем средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства. Строительство финансируется с помощью банковского кредита, предоставляемого в рамках нового продукта Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчику для строительства домов в соответствии с согласованными банком проектами, а также с возможностью использования заводских домокомплектов. Типовые решения разработаны с целью обеспечения оптимального соотношения цены, качества и срока строительства дома.