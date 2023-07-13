Банк ДОМ. РФ начал выдавать кредиты под строительство ИЖС по эскроу-счетам

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
В рамках этого механизма подрядчик выполняет работы по строительству дома на основе договора с гражданином-заказчиком, причем средства заказчика размещаются на счете эскроу до завершения строительства. Строительство финансируется с помощью банковского кредита, предоставляемого в рамках нового продукта Банка ДОМ.РФ под названием «ИЖС-Подряд». Кредитная линия предоставляется подрядчику для строительства домов в соответствии с согласованными банком проектами, а также с возможностью использования заводских домокомплектов. Типовые решения разработаны с целью обеспечения оптимального соотношения цены, качества и срока строительства дома.
«Новый механизм финансирования индивидуального жилищного строительства позволит обезопасить средства заказчика — физического лица — по аналогии с тем, как это реализовано при приобретении строящейся квартиры. При этом строительные компании получат кредитную линию для исполнения заключенных договоров подряда», — прокомментировал вице-президент по развитию государственных программ Банка ДОМ.РФ Андрей Бахмутов.
Кредитная линия доступна подрядным организациям на срок до двух лет по специальным процентным ставкам от 2 до 6% годовых. Проценты погашаются ежемесячно, а возврат кредитных средств банку осуществляется со счета эскроу заказчика после завершения строительства.
Для получения консультации и подачи заявки на кредитование можно обратиться по телефону: 8 (800) 700-87-83.