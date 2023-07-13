Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Росстат опубликовал статистику цен на бензин в разных регионах России. Из нее следует, что литр бензина в Ростовской области сейчас в среднем стоит 53 рубля 88 копеек. Это ровно на два рубля больше, чем год назад.
Литр АИ-92 в регионе обойдется в 49 рублей 24 копейки, в прошлом году он стоил 47 рублей 70 копеек. АИ-95, как утверждает Росстат, поднялся в цене еще меньше — с 53 рублей двух копеек до 55 рублей 13 копеек за литр. Дизельное топливо подорожало в среднем на три рубля, сейчас оно обойдется в 55 рублей 50 копеек.
В сравнении с общероссийскими ценами на топливо, литр бензина в Ростовской области будет на рубль дороже. На юге России самый дешевый бензин оказался в Астраханской области — 51 рубль 37 копеек за литр. Дороже всего покупка бензина выйдет жителям Севастополя — 58 рублей 17 копеек за литр.
Ранее ростовский экономист Анастасия Миронова объяснила, что будет с рублем в июле.