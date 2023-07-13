Более тысячи казаков-дружинников следят за безопасностью жителей Ростовской области

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Также представители казачества проводят уроки безопасного поведения в пришкольных лагерях, следят за общественным порядком и занимаются профилактикой возгораний в жаркое время года. Об этом сообщил директор департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений региона Петр Серов.
Ежедневно казаки Всевеликого войска Донского вместе со спасателями выходят на дежурство на пляжи. Они проводят разъяснительные беседы с отдыхающими и раздают листовки. В Азове казаки ежедневно патрулируют территорию местного пляжа и рассказывают всем о правилах безопасного поведения в воде. Особое внимание уделяется несовершеннолетним.
«Когда дети приходят на пляж без родителей, они часто забывают о безопасности и могут случайно причинить вред себе или другим. Основная цель нашей работы — предотвращение несчастных случаев, а также работа с несовершеннолетними, чтобы они соблюдали правила и не подвергали себя опасности», — рассказал командир казачьей дружины Азова Николай Девятых.
Еще один из методов профилактической работы с детьми и подростками — проведение уроков безопасности для тех, кто посещает пришкольные лагеря. Казаки-дружинники объясняют правила поведения на воде, о том, как использовать спасательные средства, а также выдают информационные брошюры.
Заместитель атамана региона Георгий Арутюнов объяснил, что дети должны знать, как и где можно безопасно купаться, уметь оказать помощь и вызвать спасателей. Кроме того, их учат уважительно относиться к воде и главной в регионе реке — Дон.
Также казаки-дружинники информируют жителей и гостей Ростовской области о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Они призывают аккуратно очищать и убирать придомовые территории от горючих материалов и мусора, а также соблюдать запрет на разведение открытого огня, включая костры и сжигание сухой травы.
Напомним, что начиная с 29 апреля и до 15 октября 2023 года в Ростовской области действует особый противопожарный режим. В этот период вводятся дополнительные требования для обеспечения безопасности от пожаров.
Одно из требований заключается в запрете разведения костров и сжигания мусора, сухой растительности и бытовых отходов на всей территории области. Петр Серов рассказал, что власти, экстренные службы и казаки имеют одну общую цель — уменьшить количество несчастных случаев в летний период, особенно среди детей.
Важной частью этой работы является предупреждение, поэтому необходимо информировать людей о правилах пожарной безопасности и безопасности на воде, а также о последствиях нарушений этих правил. Казаки-дружинники принимают активное участие в этой работе, проводя все необходимые мероприятия для уменьшения количества несчастных случаев.