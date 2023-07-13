Более тысячи казаков-дружинников следят за безопасностью жителей Ростовской области

«Когда дети приходят на пляж без родителей, они часто забывают о безопасности и могут случайно причинить вред себе или другим. Основная цель нашей работы — предотвращение несчастных случаев, а также работа с несовершеннолетними, чтобы они соблюдали правила и не подвергали себя опасности», — рассказал командир казачьей дружины Азова Николай Девятых.