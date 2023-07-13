Денис Буцаев: С 1 сентября глубины переработки электроники увеличится до 85%

Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от ТКО. По ее словам, граждане могут сдать их тем, кто обслуживает, ремонтирует такую технику и торгует ей, тем, кто имеет право принимать подобные отходы от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компаниям, которые законно собирают, транспортируют, обрабатывают, обезвреживают и хранят их, осуществляют сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.