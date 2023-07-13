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Денис Буцаев: С 1 сентября глубины переработки электроники увеличится до 85%

13 июля 2023, 10:01
Фото: Википедия
В России с 1 сентября 2023 года начинают действовать новые правила утилизации отходов электронного и электротехнического оборудования (ОЭЭО). Как пояснил гендиректор Российского экологического оператора Денис Буцаев, теперь обязательная глубина переработки электроники должна составлять не менее 85%.

Как отметил Буцаев, сейчас законом не регламентируется глубина переработки отходов электроники, однако с 1 сентября ОЭЭО, попавшие на утилизацию, должны быть утилизированы на 85%, передает transsibinfo.com.

«То есть из всей массы поступивших на переработку отходов нужно получить 85% вторичного сырья (пластик, стекло, черные и цветные металлы). Другими словами, из 100 кг отходов нужно получить 85 кг вторичного сырья», — уточнил он.

Буцаев также сказал, что такие меры направлены на развитие экономики замкнутого цикла (ЭЗЦ) и в целом отрасли обращения с отходами в России.

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила подготовить предложения по требованиям к сбору и утилизации отходов по группам товаров с учетом отраслевой специфики, включающие параметры глубины утилизации отходов.

Так, по некоторым группам ОЭЭО уже установлена глубина переработки. К ним относятся группы «Отходы аккумуляторов и аккумуляторных батарей транспортных средств», «Батареи и аккумуляторы, утратившие потребительские свойства, кроме аккумуляторов для транспортных средств», «Отходы шин, покрышек, камер».

Исполнительный директор ассоциации содействия ЭЗЦ «Ресурс» Валерия Гулимова напомнила, что с 1 января 2021 года запрещается захоронение на свалках отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты. А с 1 марта прошлого года юрлица обязаны в течение 11 месяцев с момента образования таких отходов передать их специализированным компаниям, которые имеют право собирать, перевозить, перерабатывать, обезвреживать и производить другие действия с отходами, относящимися к группе «Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства».

«Отходы электронного оборудования являются и отдельным видом отходов, и одновременно присутствуют в составе ТКО», — отметила Гулимова.

Есть несколько вариантов, как передать отходы электроники для переработки отдельно от ТКО. По ее словам, граждане могут сдать их тем, кто обслуживает, ремонтирует такую технику и торгует ей, тем, кто имеет право принимать подобные отходы от граждан для накопления и передачи на обработку или переработку, а также компаниям, которые законно собирают, транспортируют, обрабатывают, обезвреживают и хранят их, осуществляют сбор отходов от граждан на условиях публичного договора.

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