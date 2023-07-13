Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
В Ростовской области начали ремонтировать трассу «Ростов — Ставрополь». К нормативному состоянию власти намерены привести 22 километра дорожного полотна. В планах у чиновников также уплотнить обочины и нанести разметку.
Уточняется, что ремонт трассы проходит в Целинском и Песчанокопском районах Ростовской области.
Завершить работы обещают до начала октября. При этом власти добавляют, что учитывали неудобства, которые возникнут у автомобилистов из-за ремонта дороги и просят водителей проявить понимание. «Своевременное проведение дорожных работ необходимо для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности дорожного движения», — заключил министр транспорта региона Владимир Окунев.
Ранее сообщалось, что более двух миллиардов рублей направят на строительство дорог в Ростове-на-Дону.