Завершить работы обещают до начала октября. При этом власти добавляют, что учитывали неудобства, которые возникнут у автомобилистов из-за ремонта дороги и просят водителей проявить понимание. «Своевременное проведение дорожных работ необходимо для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности дорожного движения», — заключил министр транспорта региона Владимир Окунев.