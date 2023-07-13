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До октября к нормативному состоянию приведут более 22 км трассы «Ростов — Ставрополь»

13 июля 2023, 10:24
Фото: donland.ru
До октября к нормативному состоянию приведут более 22 км трассы «Ростов — Ставрополь»
В Ростовской области приведут к нормативу более 22 километров дороги «Ростов — Ставрополь», сообщили в правительстве региона.

В Ростовской области начали ремонтировать трассу «Ростов — Ставрополь». К нормативному состоянию власти намерены привести 22 километра дорожного полотна. В планах у чиновников также уплотнить обочины и нанести разметку.

Уточняется, что ремонт трассы проходит в Целинском и Песчанокопском районах Ростовской области.

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Завершить работы обещают до начала октября. При этом власти добавляют, что учитывали неудобства, которые возникнут у автомобилистов из-за ремонта дороги и просят водителей проявить понимание. «Своевременное проведение дорожных работ необходимо для улучшения качества жизни и обеспечения безопасности дорожного движения», — заключил министр транспорта региона Владимир Окунев.

Ранее сообщалось, что более двух миллиардов рублей направят на строительство дорог в Ростове-на-Дону.

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#Виктория Прутковская#Ремонт дорог в Ростовской области#Правительство Ростовской области#Окунев Владимир Владимирович#Касается каждого
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