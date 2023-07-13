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Движение в центре Ростова ограничат 16 июля из-за велопробега

13 июля 2023, 07:10
Фото: 1MI
Движение в центре Ростова ограничат 16 июля из-за велопробега
В Ростове из-за велопробега ограничат движение в центре Ростова, сообщили в администрации города.

В Ростове в воскресенье, 16 июля, состоится велопробег. Из-за мероприятия будет ограничено движение на нескольких улицах Ростова.

С 09.00 мск перекрытой окажется улица Менжинского, 2, там стартует велопробег. Далее он следует по улице Российской, проспекту Шолохова, Октябрьской площади, проспекту Сельмаш, через площадь Комбайностроителей и площадь Энергетиков к проспекту Театральному. Завершится велопробег на площади Театральной. До 11.00 мск все вышеназванные улицы будут недоступны для движения машин.

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Водителей просят заранее продумать свой маршрут движения и найти альтернативные пути.

Ранее сообщалось, что в Ростове ограничат движение по шести улицам до 15 декабря.

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#Виктория Прутковская#Дорожные ограничения в Ростове#Велопробег#Администрация Ростова#Новости
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