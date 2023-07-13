Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
В Ростове в воскресенье, 16 июля, состоится велопробег. Из-за мероприятия будет ограничено движение на нескольких улицах Ростова.
С 09.00 мск перекрытой окажется улица Менжинского, 2, там стартует велопробег. Далее он следует по улице Российской, проспекту Шолохова, Октябрьской площади, проспекту Сельмаш, через площадь Комбайностроителей и площадь Энергетиков к проспекту Театральному. Завершится велопробег на площади Театральной. До 11.00 мск все вышеназванные улицы будут недоступны для движения машин.
Водителей просят заранее продумать свой маршрут движения и найти альтернативные пути.
Ранее сообщалось, что в Ростове ограничат движение по шести улицам до 15 декабря.