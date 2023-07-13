«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу»

Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
Как сообщила Алёна Аршинова, федеральный координатор партпроекта «Новая школа» и первый заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, в прошлом году около 200 тысяч школьников по всей стране получили помощь к 1 сентября.
Она также отметила, что партия «Единая Россия» организовала более 4 тысяч специальных пунктов приёма школьных принадлежностей: канцелярия, наборы для детского творчества, школьная форма и обувь, школьные рюкзаки и спортивный инвентарь.
По словам Александра Сидякина, руководителя центрального исполкома партии, в прошлом году более 40 тысяч школьников в отдалённых регионах получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году первоклассники также получат школьные наборы. Рюкзаки можно будет получить через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи от партии «Единая Россия», исполкомов партии в отдалённых регионах, а также в пунктах помощи, открытых партией «Единая Россия» совместно с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске.
Алёна Аршинова также отметила, что депутаты от партии «Единая Россия» вместе с родителями будут осуществлять мониторинг готовности школьных территорий и спортплощадок к началу учебного года. В прошлом году в таких проверках приняли участие 12 тысяч родителей, которые лично оценили качество проведённых работ по текущему и капитальному ремонту зданий, школьных столовых и благоустройству школьных территорий — эти работы осуществляются в рамках народной программы партии.
Отделения партии в отдалённых регионах также будут помогать образовательным учреждениям, предоставляя учебники и художественную литературу для библиотек, оборудование и инвентарь для актовых и спортивных залов. Волонтеры также примут участие в уборке и озеленении школьных территорий, сообщает сайт партии ER.RU.
В Ростовской области акция «Собери ребенка в школу» стала традиционной, в течение долгого времени она проходит ежегодно, к ней присоединяются активисты местных отделений «Единой России», сторонники партии, представители «Молодой Гвардии», многие неравнодушные жители Дона.
«Очень важно, чтобы семьи, которые воспитывают много детей, где растут дети с особенностями здоровья, смогли подготовиться к новому учебному году и чувствовали поддержку. За долгие годы наша акция стала узнаваемой, её начала ждут, и она востребована», — отметила региональный координатор партпроекта «Новая школа», депутат Госдумы Лариса Тутова.
В Ростовской области с 2022 года акция также охватывает семьи, прибывшие из новых регионов.
Добавим, тема семьи, материнства и детства отражена в народной программе «Единой России», которую партия сформировала вместе с жителями Ростовской области в 2021 году.