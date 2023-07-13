«Единая Россия» дала старт ежегодной акции «Собери ребенка в школу»

По словам Александра Сидякина, руководителя центрального исполкома партии, в прошлом году более 40 тысяч школьников в отдалённых регионах получили рюкзаки со всем необходимым. В этом году первоклассники также получат школьные наборы. Рюкзаки можно будет получить через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи от партии «Единая Россия», исполкомов партии в отдалённых регионах, а также в пунктах помощи, открытых партией «Единая Россия» совместно с фондом «Ридовка помогает!» в Северодонецке и Лисичанске.