«Единая Россия» выдвинула максимальное число кандидатов в донской парламент

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
Главной задачей, которую поставило себе региональное отделение партии — сформировать сильную команду кандидатов, и состоявшееся накануне предварительное голосование, в котором приняли участие более 300 тысяч жителей области, помогло определить достойных, отметили на конференции.
В состав общеобластной «партийной тройки» в этом году вошли Губернатор Ростовской области, член Высшего совета «Единой России» Василий Голубев, главный врач БСМП Новочеркасска, волонтер гуманитарной миссии партии на Донбассе Борис Гуркин и участник СВО Дмитрий Суворов.
Василий Голубев отметил, что главной задачей депутата, является умение быть рядом с человеком и решать его проблемы.
— Быть рядом с человеком, слышать его и делать все необходимое, чтобы запрос человека был реализован. И здесь важно точно увидеть все вопросы, которые требуют решений. Все наказы избирателей с предыдущих избирательных кампаний мы стараемся выполнить в полном объеме. Для партийной организации — это задачи приличные и они меняются с запросами времени под которые нужно подстраиваться. Необходимо опережать результаты и принимать решение по стратегии развития Ростовской области, конечно прежде всего национальных проектов и государственных программ, куда заложено все то, что сегодня беспокоит людей, — заявил губернатор.
В процессе конференции делегаты проголосовали за выдвижение областного списка кандидатов в депутаты по единому избирательному округу (состоящий из общеобластной части и 20 территориальных групп), и списка кандидатов по 40 одномандатным избирательным округам. Всего было выдвинуто 103 кандидата — максимальное количество из возможного.
Также было отмечено, что в своей программе «Единая Россия» опиралась в первую очередь на мнение избирателей.
«В ней предусмотрено то, что считают нужным сделать жители нашего региона в первую очередь, а это социальная сфера: новые школы, детские сады, больницы, строительство и реконструкция различных социальных объектов. По сути, речь идет о продолжении того вектора развития Ростовской области, который выстроился в последнюю пятилетку. Губернатор в своем выступлении, также отметил, что пятилетка была очень сложная, но Ростовская область не сдала назад ни в одном направлении. Поэтому программа „Единой России“ с которой она идет на выборы — это программа развития Дона», — пояснил председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Ищенко.
Завершилась конференция награждением активистов донского отделения «Единой России» благодарственными письмами от руководства партии.
В настоящее время своих кандидатов в донское Законодательное собрание выдвигают и другие политические партии, информация об этом есть на сайте Избирательной комиссии Ростовской области.