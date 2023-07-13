«Единая Россия» выдвинула максимальное число кандидатов в донской парламент

— Быть рядом с человеком, слышать его и делать все необходимое, чтобы запрос человека был реализован. И здесь важно точно увидеть все вопросы, которые требуют решений. Все наказы избирателей с предыдущих избирательных кампаний мы стараемся выполнить в полном объеме. Для партийной организации — это задачи приличные и они меняются с запросами времени под которые нужно подстраиваться. Необходимо опережать результаты и принимать решение по стратегии развития Ростовской области, конечно прежде всего национальных проектов и государственных программ, куда заложено все то, что сегодня беспокоит людей, — заявил губернатор.