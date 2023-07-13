Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По сравнению с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало в среднем на 2 рубля: теперь литр бензина стоит 53,88 рубля. Самым дешевым топливом остается АИ-92: с 47,64 рубля его стоимость выросла до 49,24 рубля. АИ-95 подорожал с 53,01 до 55,13 рубля. Дизельное топливо подорожало сразу на 3,5 рубля. — теперь литр ДТ стоит 55,55 рубля. Самым дорогим остается АИ-98 — год назад бензин стоил 59,99 рубля, а сегодня — 62,97.
Как объяснила экономист Анастасия Миронова, одной из основных причин роста цен на топливо стало сокращение демпферных выплат нефтяникам (прим. ред.: это выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые компенсируют разницу между экспортной ценой топлива и его стоимостью на внутреннем рынке).
«Так как демпферные выплаты сократились, разницу в стоимости бензина на экспорт и внутри страны решили подтянуть, подняв цены на внутреннем рынке», — считает эксперт.
Она объяснила, что из-за отказа некоторых государств закупать российское топливо, на внутреннем рынке стало больше бензина.
«По базовому закону экономики, чем больше предложение, тем ниже цена. Так получится избежать профицита. Однако в данной ситуации ценообразование решило сделать исключение», — заключила экономист.
Подорожание дизельного топлива, добавила Анастасия Миронова, также связано с началом активных полевых работ.
«У нас аграрный регион и традиционно в начале уборочных работ растут цены на самый востребованный вид топлива для сельскохозяйственной техники — дизельное топливо», — говорит экономист.
Ранее RostovGazeta писала о том, что бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне.