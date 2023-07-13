По сравнению с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало в среднем на 2 рубля: теперь литр бензина стоит 53,88 рубля. Самым дешевым топливом остается АИ-92: с 47,64 рубля его стоимость выросла до 49,24 рубля. АИ-95 подорожал с 53,01 до 55,13 рубля. Дизельное топливо подорожало сразу на 3,5 рубля. — теперь литр ДТ стоит 55,55 рубля. Самым дорогим остается АИ-98 — год назад бензин стоил 59,99 рубля, а сегодня — 62,97.