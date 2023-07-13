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Экономист рассказал, почему в Ростове резко подорожал бензин

13 июля 2023, 14:19
Фото: Thiemo Schuff/cc by sa 3.0/wikimedia.org
Экономист рассказал, почему в Ростове резко подорожал бензин
По законам экономики топливо должно было подешеветь, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

По сравнению с прошлым годом топливо в Ростовской области подорожало в среднем на 2 рубля: теперь литр бензина стоит 53,88 рубля. Самым дешевым топливом остается АИ-92: с 47,64 рубля его стоимость выросла до 49,24 рубля. АИ-95 подорожал с 53,01 до 55,13 рубля. Дизельное топливо подорожало сразу на 3,5 рубля. — теперь литр ДТ стоит 55,55 рубля. Самым дорогим остается АИ-98 — год назад бензин стоил 59,99 рубля, а сегодня — 62,97.

Как объяснила экономист Анастасия Миронова, одной из основных причин роста цен на топливо стало сокращение демпферных выплат нефтяникам (прим. ред.: это выплаты из бюджета нефтеперерабатывающим заводам, которые компенсируют разницу между экспортной ценой топлива и его стоимостью на внутреннем рынке).

Бензин и дизельное топливо резко подорожали в Ростовской области в 2023-м
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«Так как демпферные выплаты сократились, разницу в стоимости бензина на экспорт и внутри страны решили подтянуть, подняв цены на внутреннем рынке», — считает эксперт.

Она объяснила, что из-за отказа некоторых государств закупать российское топливо, на внутреннем рынке стало больше бензина.

«По базовому закону экономики, чем больше предложение, тем ниже цена. Так получится избежать профицита. Однако в данной ситуации ценообразование решило сделать исключение», — заключила экономист.

Подорожание дизельного топлива, добавила Анастасия Миронова, также связано с началом активных полевых работ.

«У нас аграрный регион и традиционно в начале уборочных работ растут цены на самый востребованный вид топлива для сельскохозяйственной техники — дизельное топливо», — говорит экономист.

Ранее RostovGazeta писала о том, что бензин и дизельное топливо подорожали в Ростовской области в июне.

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#Анна Ивченко#Топливо#Цены на топливо в Ростовской области#Общество#Экономика#Эксклюзив#Ростовская область
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