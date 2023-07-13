Эксперт раскритиковал власти Краснодара, которые не решают проблему с ливневками

Эксперт считает, что также осложняют ситуацию незаконные врезки в ливневки — жители частных домов, владельцы автомоек, бань и других многочисленных объектов из-за отсутствия сетей сливают туда свои бытовые и фекальные стоки. Всё это приводит к износу, перегрузке и загрязнению имеющихся коммуникаций.