Эксперт раскритиковал власти Краснодара, которые не решают проблему с ливневками

Posted 13 июля 2023, 09:46
Published 13 июля 2023, 09:46
Modified 13 июля 2023, 09:48
Updated 13 июля 2023, 09:48
В Краснодаре ни один год после обильных осадков происходят сильные подтопления. Это обусловлено отсутствием ливневой канализации в некоторых районах или её плохой работой.
Эксперт считает, что также осложняют ситуацию незаконные врезки в ливневки — жители частных домов, владельцы автомоек, бань и других многочисленных объектов из-за отсутствия сетей сливают туда свои бытовые и фекальные стоки. Всё это приводит к износу, перегрузке и загрязнению имеющихся коммуникаций.
Шевченко считает, что эта проблема в общем решается несложно, но в городе «нет политической воли, чтобы этим заниматься».
«Решается элементарно. Если слышишь, что в сухую погоду возле люков журчит вода, — отмечаешь эти места и вызываешь городские службы. Они приезжают, заваривают сброс и всё», — отмечает эколог.
По его словам, в центральной части города исторически никогда не было системы канализации. И городские власти якобы боятся недовольства со стороны жителей после попытки это изменить.
«Каждый новый мэр заявляет, что решит проблему канализации. Мол, власти разберутся, составят карту сбросов, найдут виновных. Но проблема не решается. Они просто не хотят браться за системные вещи», — заключил собеседник.
Ранее RostovGazeta писала, что жители домов по улице Аксайской в Краснодаре вынуждены передвигаться по двору на лодке или в резиновых сапогах из-за подтопления двора.