Глава РЭО Буцаев: Партнерами программы обучения по ESG станут институты РАН

Как объяснил Денис Буцаев, глава РЭО, те, кто будет проходить обучение по программе «ESG-трансформация предприятий», получат возможность развития собственных компетенций по созданию стратегии, цель которой –- развитие компании в контексте ESG. «Обучение включает в себя цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления», — сообщил он.