Глава РЭО Буцаев: Партнерами программы обучения по ESG станут институты РАН

Posted Сегодня, 19:36
Published Сегодня, 19:36
Modified Сегодня, 19:36
Updated Сегодня, 19:36
Как объяснил Денис Буцаев, глава РЭО, те, кто будет проходить обучение по программе «ESG-трансформация предприятий», получат возможность развития собственных компетенций по созданию стратегии, цель которой –- развитие компании в контексте ESG. «Обучение включает в себя цифровые технологии и современные методы исследования, правовые аспекты экологического мониторинга, практические навыки эффективного менеджмента и управления», — сообщил он.
Институты РАН — Институт химической физики имени Н. Н. Семенова, Институт биохимической физики им. Н. М. Эмануэля (ИБХФ), Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий (НИИЭМИ), Институт проблем химической физики (ИПХФ), а также Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) — вошли в число партнеров программы. Об этом информирует transsibinfo.com.
Партнерами программы, представляющими сферу обращения с отходами и производства товаров с применением вторсырья, стали компании «Упаковочные Технологии», «ОПТИКОМ» и PolyER, а также группы ПОЛИПЛАСТИК и «Эколайн», а также АО «МЕТАКЛЭЙ».
По окончании магистратуры участники программы смогут выпускать инновационную продукцию в рамках общей стратегии компании и потребностей целевой аудитории, генерировать идеи и гипотезы, заниматься планированием работы и проводить комплексный многофакторный анализ производственных процессов на всех этапах создания продуктов, формировать новые подходы к решению нетипичных производственных задач.
Научные исследования будут проводиться по тематикам новых экологически безопасных технологий производства, биоразлагаемых гибридных пластиков, биосовместимых полимеров медицинского и гигиенического назначения, а также модификации эластомеров и резин.
Обучение новых сотрудников станет стимулом отрасли в направлении формирования экономики замкнутого цикла.
Обучение в рамках программы по очно-заочной форме рассчитано на 2,5 года. Всю информацию о программе магистратуры «ESG-трансформация предприятий» можно изучить на официальном портале РЭУ им. Г. В. Плеханова. Контактное лицо по вопросам прохождения программы магистратуры — Уткина Александра Сергеевна, замдиректора Высшей инженерной школы «Новые материалы и технологии», 8 (495) 800-12-00, доб. 1629, электронная почта: [email protected].