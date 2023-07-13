Губернатор Голубев поручил усилить контроль за сроками ввода донских школ и детсадов

С начала года в Ростовской области открыли уже 11 детсадов, кроме того, ввели в эксплуатацию школу на 600 учащихся в Волгодонске и детский сад на 120 воспитанников на территории Октябрьского района. До конца 2023 года на Дону предстоит сдать еще семь школ общей вместимостью более 8,3 тысячи учащихся и один детский сад. Эти образовательные учреждения появятся на территориях Азова, Батайска, Ростова и еще трех районов Ростовской области.