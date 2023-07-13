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Губернатор Ростовской области Голубев заявил о создании содружества «Донбасс»

13 июля 2023, 10:12
Фото: donland.ru
Губернатор Ростовской области Голубев заявил о создании содружества «Донбасс»
Соглашение о создании содружества «Донбасс» будет подписано 30 августа 2023 года, сообщил губернатор Василий Голубев.

По информации «АиФ-Ростов», документ собираются подписать в торжественной обстановке на территории комплекса «Самбекские высоты». Он находится в Неклиновском районе.

Ростовская область в августе может войти в содружество «Донбасс» вместе с ЛНР и ДНР
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Ранее появилась информация, что соглашение могут подписать представители ЛДНР, Ростовской и Воронежской областей. Это позволит укрепить исторические связи и сотрудничество между регионами.

Ранее губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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