Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
По информации «АиФ-Ростов», документ собираются подписать в торжественной обстановке на территории комплекса «Самбекские высоты». Он находится в Неклиновском районе.
Ранее появилась информация, что соглашение могут подписать представители ЛДНР, Ростовской и Воронежской областей. Это позволит укрепить исторические связи и сотрудничество между регионами.
Ранее губернатор Голубев рассказал Патрушеву о защите Ростовской области от диверсий. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.