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Как провести лето в Ростове с пользой

13 июля 2023, 05:00
Фото: pxhere.com
Как провести лето в Ростове с пользой
RostovGazeta уже рассказывала, как можно с пользой провести летний вечер в донской столице. Однако дождливая погода и другие непредвиденные обстоятельства, с которыми столкнулись ростовчане в конце июня, помешали многим осуществить задуманное.

А ведь лето в городе только начинается, синоптики обещают жаркие дни и прекрасную погоду. Поэтому мы составили новый гайд по значимым событиям города, которые вы сможете посетить до конца июля, и спешим поделиться им с вами.

Июль богат на различные мероприятия, среди которых концерты, выставки и различные мастер-классы. Поскольку о концертах мы подробно рассказывали в прошлый раз, сейчас остановимся на более полезном времяпровождении для детей и взрослых.

Прогулки и экскурсии

В донской столице всегда есть, на что посмотреть. Будь это одинокие прогулки по городским улицам и трущобам старого Ростова или экскурсии с профессиональным гидом.

На юге прогулки были и остаются одним из любимых вечерних занятий, но не стоит ими пренебрегать и в дневное время, когда вас могут удивить городские интерактивные экскурсии.

Одна из них — «Артефакты старого города». За 1200 рублей с путеводителем в наушниках вы заглянете в старые ростовские дворики и парадные, прикоснетесь к чугунными лестницам, увидите старинные люки, фасадную лепнину и многое другое.

Вашему вниманию откроются новые пешеходные маршруты по историческому центру Ростова, и вам откроются знакомые улицы в новом свете.

Фото: donland.ru

18 и 30 июля любой желающий сможет соприкоснуться с легендой ростовских двориков. Это еще одна экскурсия, на которой вы узнаете о том, каким была донская столица 100 лет назад. Где можно было встретить шарманщиков и старьевщиков, какие дворики скрывают гаражи вековой давности: конюшни, каретники и в каком доме сходила с ума «пионер» психоанализа Сабина Шпильрейн.

Но покупать экскурсии вовсе не обязательно. Узнать историю городских улиц можно и самостоятельно, прогулвшись по ним и поговорив с горожанами. Можно также обзавестись путеводителями по Ростову-на-Дону и по ним изучать историю южного города. Правда для этого вам потребуется немного больше свободного времени.

Курсы и мастер-классы

Провести время с пользой и научиться чему-то новому можно, посещая различные курсы и мастер-классы. Например, гончарная студия Chamotte проводит их практически ежедневно и в различных форматах. Здесь можно создать собственный сервиз, встретиться в уютной атмосфере при свечах со своей второй половинкой или посетить индивидуальные уроки. Ценовой диапазон на подобное развлечение напрямую зависит от количества людей и уроков и начинается от 1500 рублей.

Гончарная студия Chamotte проводит их практически ежедневно и в различных форматах. Гончарная студия Chamotte проводит их практически ежедневно и в различных форматах.
Гончарная студия Chamotte проводит их практически ежедневно и в различных форматах.
Фото: pxhere.com

Выставки и вернисажи

Все также до начала августа ждет гостей «МегаМаг». Его экспозиции погрузят вас в мир виртуальной реальности, в которую попасть может любой желающий. Такое разнообразие виртуального контента на одной площадке в городе представлено впервые. Вход стоит 450 рублей, а выставка будет интересна не только детям, но и взрослым.

«Мега» в Аксайском районе поможет вам отправиться в удивительное, яркое путешествие на 200 миллионов лет назад и познакомиться с историей динозавров из морских глубин. Организаторы уверены, что подобное интерактивное путешествие не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, тем более, принять участие в ней можно в компании аудиогида закаченного в смартфон, его озвучил известный телеведущий ученый-зоолог Николай Дроздов!

Принять участие в интерактивном путешествии можно в компании аудиогида закаченного в смартфон, его озвучил известный телеведущий ученый-зоолог Николай Дроздов!Принять участие в интерактивном путешествии можно в компании аудиогида закаченного в смартфон, его озвучил известный телеведущий ученый-зоолог Николай Дроздов!
Принять участие в интерактивном путешествии можно в компании аудиогида закаченного в смартфон, его озвучил известный телеведущий ученый-зоолог Николай Дроздов!
Фото: Свклимкин/cc by sa 4.0/wikimedia.org

Но успеть во все эти места не так и просто. Транспортные потоки стремящихся на побережье россиян создают в городе немалые пробки, поэтому мы рекомендуем использовать городской транспорт. Тем более, что до конца сентября на поездках в нем можно также сэкономить, если загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов Mir Pay или Samsung Pay.

Отдыхай и экономь

Как это возможно? А очень просто. Перечисленные сервисы доступны для установки на телефоны системы Android. Как только вы поднесете смартфон к терминалу, предварительно загрузив в приложение карту «Мир», скидка в размере 8 рублей применится автоматически. В этом случае проезд в автобусе обойдется вам в 22 рубля, а в троллейбусе и трамвае — 20 рублей.

Как только вы поднесете смартфон к терминалу, предварительно загрузив в приложение карту «Мир», скидка в размере 8 рублей применится автоматическиКак только вы поднесете смартфон к терминалу, предварительно загрузив в приложение карту «Мир», скидка в размере 8 рублей применится автоматически
Как только вы поднесете смартфон к терминалу, предварительно загрузив в приложение карту «Мир», скидка в размере 8 рублей применится автоматически
Фото: Mir Pay

Ростовская область давно входит в тройку регионов России, где безналичная оплата в общественном транспорте все чаще заменяет расчет наличными, а опыт предыдущих лет показывает, что в тот же Mir Pay можно добавить карты более чем 150 российских банков, включая самые крупные. Так что составляйте план на вечер и не забудьте про дешевый проезд в городском транспорте!

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