Как провести лето в Ростове с пользой

Но успеть во все эти места не так и просто. Транспортные потоки стремящихся на побережье россиян создают в городе немалые пробки, поэтому мы рекомендуем использовать городской транспорт. Тем более, что до конца сентября на поездках в нем можно также сэкономить, если загрузить карту «Мир» в один из мобильных платежных сервисов Mir Pay или Samsung Pay.