Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
ЧВК «Вагнер», вероятно, начала передислокацию из полевых лагерей на Донбассе. Длинную колонну «Оркестра» без тяжелой техники заметили на трассе М-4 «Дон». Она двигалась в сторону Москвы.
Сообщается, что колонну сопровождала полиция. Также очевидцы рассказали военкору Александру Коцу, что заметили в колонне автобусы с белорусскими номерами. «[Это] может косвенно говорить о пункте назначения», — заключил журналист.
Официальных подробностей о передислокации «Вагнера» пока не поступало.
Ранее военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове.