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Колонны ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 «Дон»

13 июля 2023, 10:03
Фото: rostovgazeta.ru
Колонны ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области
Длинную колонну ЧВК «Вагнер» заметили на трассе М-4 «Дон», сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц.

ЧВК «Вагнер», вероятно, начала передислокацию из полевых лагерей на Донбассе. Длинную колонну «Оркестра» без тяжелой техники заметили на трассе М-4 «Дон». Она двигалась в сторону Москвы.

Сообщается, что колонну сопровождала полиция. Также очевидцы рассказали военкору Александру Коцу, что заметили в колонне автобусы с белорусскими номерами. «[Это] может косвенно говорить о пункте назначения», — заключил журналист.

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Видео: ТГ канал navideovidno

Официальных подробностей о передислокации «Вагнера» пока не поступало.

Ранее военкор Сладков заявил, что ЧВК «Вагнер» передала Минобороны склад в Ростове.

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