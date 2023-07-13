Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:41
Updated Сегодня, 06:41
Попов начал с того, что «ждет дальнейшую свою военную судьбу» и добавил, что у него якобы возникла сложная ситуация со старшим начальством. По его словам, выбора было два — сказать то, что они хотели услышать или назвать вещи своими именами.
«Во имя погибших друзей боевых я не имел права врать и обозначил существующие проблемные вопросы в армии. В том числе по боевой работе и обеспечению, назвав вещи своими именами», — говорится в аудиообращении.
Попов добавил, что рассказал обо всем на самом высоком уровне. После этого он уточнил, что остается на связи для всех военнослужащих.
«Для меня честь стоять с вами в одном строю. Горжусь и дорожу», — подытожил Попов.