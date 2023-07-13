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Командующий армией ЮВО Попов назвал причины своего отстранения

13 июля 2023, 06:39
Фото: mil.ru
Командующий армией ЮВО Попов назвал причины своего отстранения
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов рассказал, что его отстранили от должности и назвал возможную причину такого решения, его аудиообращение опубликовал в Telegram депутат Госдумы Андрей Гурулев.

Попов начал с того, что «ждет дальнейшую свою военную судьбу» и добавил, что у него якобы возникла сложная ситуация со старшим начальством. По его словам, выбора было два — сказать то, что они хотели услышать или назвать вещи своими именами.

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«Во имя погибших друзей боевых я не имел права врать и обозначил существующие проблемные вопросы в армии. В том числе по боевой работе и обеспечению, назвав вещи своими именами», — говорится в аудиообращении.

Попов добавил, что рассказал обо всем на самом высоком уровне. После этого он уточнил, что остается на связи для всех военнослужащих.

«Для меня честь стоять с вами в одном строю. Горжусь и дорожу», — подытожил Попов.

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