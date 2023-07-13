Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В боях спецоперации смертельное ранение получил лейтенант из Ростова-на-Дону Никита Трошин. Он выполнял боевую задачу на Запорожском направлении. Военнослужащего не стало еще 21 июня, однако о гибели сообщили только сейчас.
Donday пишет, что Трошин окончил Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус. Похоронили бойца с воинскими почестями, под залп оружия. Также военные провели чин сложения государственного флага.
Осталась ли у бойца семья, не уточняется.
В Минобороны гибель военнослужащего официально не подтверждали.
Ранее власти в Ростове объяснили, с чем связана задержка обустройства могил участников СВО.