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Лейтенант Никита Трошин из Ростова погиб в ходе спецоперации

13 июля 2023, 09:29
Фото: mil.ru
Лейтенант Никита Трошин из Ростова погиб в ходе спецоперации
Военнослужащий Никита Трошин из Ростова-на-Дону получил смертельное ранение в ходе спецоперации, пишут СМИ.

В боях спецоперации смертельное ранение получил лейтенант из Ростова-на-Дону Никита Трошин. Он выполнял боевую задачу на Запорожском направлении. Военнослужащего не стало еще 21 июня, однако о гибели сообщили только сейчас.

Donday пишет, что Трошин окончил Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус. Похоронили бойца с воинскими почестями, под залп оружия. Также военные провели чин сложения государственного флага.

Осталась ли у бойца семья, не уточняется.

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Donday пишет, что Трошин окончил Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус. Donday пишет, что Трошин окончил Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус.
Donday пишет, что Трошин окончил Второй Донской Императора Николая II кадетский корпус.
Фото: donday.ru

В Минобороны гибель военнослужащего официально не подтверждали.

Ранее власти в Ростове объяснили, с чем связана задержка обустройства могил участников СВО.

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