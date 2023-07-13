Можно ли выиграть в лотерею или как стать миллионером

В одной из песен детского мультфильма пелось про то, что шанс выпадает только раз! А каковы шансы выиграть в лотерею? «Столото» утверждает, что в их лотереях в среднем выигрывает каждый четвертый билет. Но в некоторых тиражах, как утверждает распространитель, выигрыши случаются еще чаще. Например, в «Спортлото „4 из 20“ выигрывает каждый третий билет. Значит ли это, что если вы купите три билета, то один из них точно окажется выигрышным? Нет, речь идет о том, что примерно треть от всех билетов тиража — выигрышные, но сколько из них вам попадется при покупке — неизвестно. То есть фраза о том, что выигрывает каждый третий, не гарантия победы, она просто указывает на математически рассчитанную вероятность выигрыша и помогает правильно оценить свои шансы.