Можно ли выиграть в лотерею или как стать миллионером

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Такие люди искренне считают, что в лотереи выиграть практически невозможно, а истории о счастливчиках и их многомиллионных выигрышах — постановка. RostovGazeta решила изучить проблему и разобраться в этом вопросе.
Первая засвидетельствованная лотерея состоялась в Брюгге (современная территория Бельгии) в далеком 1441 году, и с 1441 по 1500 год лотереи там проводились практически ежегодно. Одна из наиболее известных лотерей того периода была проведена в 1466 году вдовой живописца Яна ван Эйка и была приурочена к 25-летию смерти своего супруга. Все вырученные средства от продажи лотерейных билетов были направлены на благотворительность и розданы малоимущим.
Затем опыт проведения лотерей переняли и другие европейские страны — Англия, Италия, Франция. Например, английская королева Елизавета I в 1559 году с помощью государственной лотереи помогла своему государству справиться с финансовыми проблемами, а в середине XVIII века при помощи лотереи были собраны средства на начало строительства знаменитого Британского музея. На средства от проведения лотерей в США частично было профинансировано строительство Гарвардского, Принстонского и Колумбийского университетов, возводились церкви, школы, больницы и библиотеки. В России лотереи тоже имеют давнюю историю, ведь первый лотерейный розыгрыш в нашей стране состоялся ещё в самом начале XVIII века.
С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами выступают Министерство спорта и Министерство финансов. Проводятся лотереи под контролем Федеральной налоговой службы. Лотереи в России делятся на тиражные и бестиражные (так называемые «моментальные»), причем среди тиражных лотерей есть те, где билет продается с уже заполненными числами, и те, где числа нужно выбирать самому.
Крупнейшим распространителем гослотерей является «Столото», и благодаря лотереям, которые он распространяет, в России насчитывается уже более 8 000 человек, которые выиграли от миллиона рублей и больше, в том числе двое стали миллиардерами, а еще 7 победителей получили выигрыши свыше 500 тысяч рублей. Звучит невероятно.
В одной из песен детского мультфильма пелось про то, что шанс выпадает только раз! А каковы шансы выиграть в лотерею? «Столото» утверждает, что в их лотереях в среднем выигрывает каждый четвертый билет. Но в некоторых тиражах, как утверждает распространитель, выигрыши случаются еще чаще. Например, в «Спортлото „4 из 20“ выигрывает каждый третий билет. Значит ли это, что если вы купите три билета, то один из них точно окажется выигрышным? Нет, речь идет о том, что примерно треть от всех билетов тиража — выигрышные, но сколько из них вам попадется при покупке — неизвестно. То есть фраза о том, что выигрывает каждый третий, не гарантия победы, она просто указывает на математически рассчитанную вероятность выигрыша и помогает правильно оценить свои шансы.
Важно помнить, что лотерея — это так называемая игра в складчину. Что это значит? Если 10 человек скинулись по 10 рублей и договорились, что по итогам розыгрыша будет один или два победителя, которые и разделят приз в размере 100 рублей, то очевидно, что все 10 участников выиграть не смогут, иначе будет утеряна сама суть игры. Поэтому в лотереях всегда есть победители и проигравшие.
По данным «Столото», в период с 2020 по 2022 годы 81 житель Ростовской области выиграл по 1 000 000 рублей и более. Кроме того, за три года еще 62 ростовчанина выиграли крупные денежные призы в размере от 500 000 до 1 000 000 рублей. Для многих скептиков это звучит неубедительно. Их аргумент звучит так: «Ну кто даст старику из ростовской глубинки выиграть несколько миллионов рублей? Скорее всего, результаты тиража подкрутили, а награду получил свой человек».
Однако нельзя на всю страну заявить, что выиграл один человек, а деньги перевести другому человеку или не выплатить их вовсе, ведь проведение лотерей находится под строгим многоуровневым государственным контролем. Так, контроль лотерей со стороны ФНС осуществляется путем фискализации продаж лотерейных билетов. Кроме того, налоговая на ежеквартальной основе контролирует выплату выигрышей, уплату налогов с них, а также положенных по закону целевых отчислений от проведения лотерей в пользу государства. Кроме того, деятельность «Столото» контролируется ФНС еще и в онлайн-режиме в рамках системы налогового мониторинга. А Росфинмониторинг обеспечивает контроль за идентификацией победителей, так как по федеральному законодательству все победители, которые выиграли свыше 15 тысяч рублей, должны пройти обязательную идентификацию, предоставив данные паспорта. А еще большинство победителей лотерей с радостью делятся своими историями выигрыша и дают согласие на публикацию своих персональных данных, и в СМИ и в соцсетях размещены тысячи таких историй, подкрепленных фото и видео.
Не так давно появилась еще одна история счастливчика. Им оказался грузчик из Зверево Павел Худышин. Он рассказал, что начал участвовать в «Русском лото» в апреле 2023 года. С лотерейными розыгрышами у него связаны теплые воспоминания из детства, когда дедушка сидел перед телевизором и сравнивал номера бочонков с числами в билетах. Участие в еженедельных тиражах для Павла превратилось в хобби, при этом он не думал, что сможет выиграть по-крупному.
Через какое-то время Павел купил несколько билетов на 1493-й тираж, по итогам которого выиграл загородный дом стоимостью 2 млн рублей.
— Я купил в мобильном приложении «Столото» побольше билетов на этот тираж, потому что он был посвящен Дню Победы. Выбирал, можно сказать, «методом тыка». Трансляцию розыгрыша по телевизору не смотрел. Когда мне пришло СМС-оповещение о выигрыше, обрадовался и сразу зашел в личный кабинет. Увидел сумму — аж закричал от неожиданности! Я не мог поверить, что это правда, пока своими глазами не увидел лотерейный центр «Столото» в Москве: он и правда существует, — смеется Павел.
Павел решил получить приз в денежном эквиваленте: часть средств победитель потратит на покупку автомобиля, на остальное обставит квартиру, где недавно закончил ремонт. Павел обычный работяга, в свободное время он гуляет с супругой, а по выходным ездит на рыбалку. Но теперь, благодаря выигрышу, исполнятся его мечты.
В завершение хочется напомнить, что хоть в лотерею действительно выигрывают, ее ни в коем случае нельзя рассматривать как способ исправления своего финансового положения. В первую очередь это развлечение, а все остальное вторично.