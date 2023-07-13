Posted Сегодня, 14:51
Published Сегодня, 14:51
Modified Сегодня, 14:53
Updated Сегодня, 14:53
«Город N» пишет, что для реализации проекта поменяли категорию земли, которая ранее считалась сельскохозяйственной. Теперь она предназначена для промышленности, энергетики, транспорта и прочего.
«Сейчас участок принадлежит компании „Даль“, которую создали в марте 2023 года. Она занимается разработкой строительных проектов», — пишет издание.
О сроках и стоимости реализации проектов информации нет.
Напомним, что обход Аксая открыли 15 июня, он является частью Ростовской кольцевой дороги.
Ранее в Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей.