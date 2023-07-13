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На Аксайском обходе М-4 «Дон» выделили землю под дорожный сервис

13 июля 2023, 14:51
Фото: donland.ru
На Аксайском обходе М-4 «Дон» выделили землю под дорожный сервис
В Ростовской областьи на Аксайском обходе трассы М-4 «Дон» выделили 12 гектаров земли для создания дорожного сервиса, сообщают СМИ.

«Город N» пишет, что для реализации проекта поменяли категорию земли, которая ранее считалась сельскохозяйственной. Теперь она предназначена для промышленности, энергетики, транспорта и прочего.

«Сейчас участок принадлежит компании „Даль“, которую создали в марте 2023 года. Она занимается разработкой строительных проектов», — пишет издание.

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О сроках и стоимости реализации проектов информации нет.

Напомним, что обход Аксая открыли 15 июня, он является частью Ростовской кольцевой дороги.

Ранее в Ростове застройщик выставил на продажу детсад за 485 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Аксайский обход#Дорожный сервис#Земля#Транспорт#Энергетика#Промышленность#Строительные проекты#Даль#Ростовская кольцевая дорога#Детсад
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