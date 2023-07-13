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На М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП

13 июля 2023, 12:14
Фото: ГИБДД России по Ростовской области
На М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП
В Ростовской области в ДТП с четырьмя иномарками пострадал подросток, об этом сообщили в пресс-службе донского УГИБДД

В среду, 12 июля, в 20.35 мск на 1014-м километре М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей.

По предварительной информации, 25-летний водитель Renault Logan превысил безопасную скорость и врезался в Toyota Land Cruiser, который ехал перед ним, а после и в попутный Hyundai Solaris. По инерции автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в Citroën C5.

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В результате аварии Renault Logan получил серьезные механические повреждения, также пострадал 16-летний пассажир в этом автомобиле. Подростка доставили в больницу. Теперь полиция займется выяснением обстоятельств аварии.

Ранее в Ростовской области на мокрой трассе погиб водитель фуры.

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