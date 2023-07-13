На М-4 «Дон» в Ростовской области автомобиль превратился в груду металла после ДТП

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
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Updated Сегодня, 12:16
В среду, 12 июля, в 20.35 мск на 1014-м километре М-4 «Дон» в Октябрьском районе Ростовской области произошла авария с участием четырех автомобилей.
По предварительной информации, 25-летний водитель Renault Logan превысил безопасную скорость и врезался в Toyota Land Cruiser, который ехал перед ним, а после и в попутный Hyundai Solaris. По инерции автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в Citroën C5.
В результате аварии Renault Logan получил серьезные механические повреждения, также пострадал 16-летний пассажир в этом автомобиле. Подростка доставили в больницу. Теперь полиция займется выяснением обстоятельств аварии.
Ранее в Ростовской области на мокрой трассе погиб водитель фуры.