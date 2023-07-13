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На Wink и more. tv появился тизер комедии «Диагноз „Везучая“» с Аглаей Тарасовой

13 июля 2023, 11:59
Фото: Wink
Видеосервисы Wink и more.tv показали тизер криминальной комедии «Диагноз „Везучая“» (16+), в которой снялись Аглая Тарасова и Кирилл Кяро, сообщили в «Ростелекоме».

В сериале также можно увидеть актрису Полину Гухман, которая известна по сериалам «Инсомния» и «Мир! Дружба! Жвачка!». Премьера новой картины запланирована на август этого года, эксклюзивно в Wink («Ростелеком») и more.tv.

Работой над комедией занимаются «НМГ Студия» и кинокомпания Legio Felix. А сам сериал стал частью линейки more originals и Wink Originals.

Фото: Wink

Аглая Тарасова играет роль красивой девушки Лики, которая хорошо известна в криминальном мире за счет того, что ей всегда сопутствует удача. При этом не важно, чем она занимается — будь то ограбление или, к примеру, рейдерский захват.

По сюжету, те, кто собираются совершить преступление, берут Лику в долю, чтобы гарантировать себе успех. В результате криминальный авторитет хочет сделать ее своим талисманом, но она пускается в авантюру вместе с бухгалтером-недотепой Антоном (Кирилл Кяро), обвиненном в крупной краже денег.

Фото: Wink

Кирилл Кяро рассказал, что съемки в этой картине стали приключением, где его герой из обычного интеллигента, у которого ничего не выходит, становится супергероем. А причиной является девушка, приносящая удачу.

«В сериале большое количество сюжетных линий, его воплотили в жизнь в очень интересном для меня жанре драмеди. У меня давно было желание поучаствовать в одном проекте с Аглаей Тарасовой, ее легкость и позитив во время совместной работы вдохновляли», — поделился впечатлениями Кяро.

Сериал будет состоять из восьми серий, в съемочном процессе также приняли участие Виктор Васильев, Екатерина Олькина, Петр Безменов. Режиссером выступил Кирилл Кузин.

Фото: Wink

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#Илья Протвинов
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