«Мне кажется, что у нас переизбыток производства. Это касается продуктов, мебели и, конечно, одежды. Мне очень некомфортно смотреть на пакеты с едой или вещами, когда иду выбрасывать мусор. Все это можно было просто не покупать, если тебе не нужно. Поэтому я стараюсь как-то поддержать нашу экологию и поддерживаю секонды. Крошечный вклад, но если так начнут делать все — будет настоящая модная экореволюция», — говорит Алина.