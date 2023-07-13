Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:16
Updated Сегодня, 15:16
Алина Исаева — студентка второго курса архитектурного института. Она предпочитает одеваться в стиле old money: сдержанно и элегантно.
«В этом стиле важно также качество и крой вещи. Только натуральные ткани, кожа, никаких ярких принтов. Пастельные оттенки. Очень выигрышно смотрятся брендовые аксессуары», — пояснила Алина.
Как рассказала девушка, покупать новую, а тем более брендовую одежду — слишком дорого.
«У меня нет постоянной работы, на стипендию особо не пошопишься. Так что еще в прошлом году я открыла для себя мир секонд-хендов», -вспоминает собеседница RostovGazeta.
Она рассказывает, что поначалу было сложно разобраться во всем многообразии ношеных вещей: часто попадались некачественные вещи, приходилось продираться через толпу таких же охотников за винтажными брендами по цене шоколадки.
Алина добавляет, что после того, как она начала покупать одежду в секонд-хендах, стала пренебрежительнее относиться к одежде из масс-маркета. Качество ткани, по ее словам, там оставляет желать лучшего. Да и из моды такие вещи выходят уже через сезон.
«Потом я стала заранее узнавать дни завозов и теперь всегда успеваю забрать вещи, которые мне нравятся. У меня есть чудесная мужская рубашка Burrbery, которую я купила за 300 рублей, сумка Michael Kors за 500 рублей. Еще есть несколько пар джинсов Levi’s, поло Lacost и даже блузка Chanel», — поделилась собеседница RostovGazeta.
Она уверена, что покупать вещи в секонд-хендах очень выгодно: неизвестно, сколько прослужит футболка из сетевого магазина, а если на вешалке секонда висит уже ношеная вещь, которая все еще в отличном состоянии — можно быть уверенным, что она прослужит еще много лет.
Однако это не единственная причина, по которой девушка предпочитает секонд-хенды магазинам новой одежды.
«Мне кажется, что у нас переизбыток производства. Это касается продуктов, мебели и, конечно, одежды. Мне очень некомфортно смотреть на пакеты с едой или вещами, когда иду выбрасывать мусор. Все это можно было просто не покупать, если тебе не нужно. Поэтому я стараюсь как-то поддержать нашу экологию и поддерживаю секонды. Крошечный вклад, но если так начнут делать все — будет настоящая модная экореволюция», — говорит Алина.
Ростовский стилист Наталья Зарубова отмечает, что на потребительское поведение в мире моды сильное влияние оказали годы пандемии и уход с российского рынка мировых брендов одежды и аксессуаров.
«Пандемия заставила всех глобально пересмотреть свой гардероб. В моду вошла максимально удобная, почти домашняя одежда, пижамный стиль. Из-за невозможности пройтись по магазинам мы занимались тем, что пытались приспособить старые вещи под новые тренды», — вспоминает собеседница RostovGazeta.
Сотрудница одного из сетевых секонд-хендов Ростова Инна Королькова добавляет, что карантинные пересмотры гардероба значительно пополнили ассортимент секондов.
«Как только появлялись послабления, к нам приходили заявки на то, чтобы отдать ненужную одежду», — рассказала Инна.
По словам стилиста Натальи Зарубовой, еще один шанс на развитие подарил секонд-хендам экономический кризис 2022–2023 года. Напомним, в этот период отказались от сотрудничества с Россией такие бренды, как: H&M, PVH Corp. (Tommy Hilfiger и Calvin Klein), Inditex (Zara, Massimo Dutti), Marks & Spencer, ASOS, Yum! Brands, Uniqlo, Hugo Boss, Victoria's Secret и несколько представителей «люкса» — Chanel, Louis Vuitton, Cartier, Hermes.
«Бренды ушли и у нас осталось несколько выборов: доверить закупку байерам и переплатить или заказать в интернете. В обоих случаях есть шанс нарваться на обман или купить подделку. Третий вариант — купить в секонд-хенде. Да, там тоже попадаются подделки. Но вы смотрите вещь самостоятельно и можете найти отличия», — говорит стилист.
Наталья Зарубова регулярно делает обход ростовских секондах. Почти везде она — постоянный клиент, поэтому заранее знает даты завозов новых вещей. Стилист вспоминает, что за последние годы цены в магазинах вторичного потребления выросли почти в два раза.
Всего 5-7 лет назад, по ее словам, вещи «из вторых рук» стоили 10 раз дешевле, чем такие же новые. Сейчас секонд-хенд только 5 раз дешевле магазинов.
«Я всегда прихожу в дни завозов, когда максимально много людей. Поэтому у меня правило такое: увидел бренд — хватай и беги. Я не смотрю на размер. Только оцениваю качество вещи и возможность применить в современном гардеробе. Если вещь даже не очень подходит вам по стилю или размеру — все равно советую взять. Бренды сейчас можно дорого перепродать», — советует стилист.
Наталья Зарубова отмечает, что лучшими приобретениями в секонд-хенде станут винтажные сумки и аксессуары, а также верхняя одежда. Товары из этих категорий более износостойкие и легче вписываются почти в любой стиль. А вот майки, топы и спортивную одежду из вторых рук лучше не покупать — вещи ежедневной носки быстро теряют презентабельность.
«Это особенно касается люксовых аксессуаров — они выполнены очень качественно и сохраняют вид годами. К тому же за несколько сотен рублей велик шанс найти эксклюзивные модели сумок или очков, поясов, шарфиков», — говорит эксперт.
По мнению студентки Алины Исаевой, на популярность секонд-хендов сильно повлияли блогеры.
Она вспоминает, что несколько лет назад молодежь покупала более дешевые аналоги брендовых вещей: они часто имели внешнее отличие от оригинала и были выполнены некачественно.
«Сейчас очень много блогеров раскрывают лайфхаки, как в секондах можно дешево одеваться в бренды, как эти бренды искать. Ходить в секонде стало модно — если ты нашел какую-нибудь люксовую вещь за копейки — ты классный. И никто не будет говорить, что ты нищий и ходишь в обносках. Только если из зависти», — рассказывает постоянная посетительница секонд-хендов Алина.
Как рассказала ростовский стилист, современную молодежь отличает не только тяга к винтажной эпохе, которую они даже не застали, но и желание помогать природе.
«Секонды привлекают все больше молодых людей по трем причинам: это дешево, можно найти эксклюзивные вещи и, наконец, это поддерживает тренд на экологичной. Многие убеждены, что массмаркет — это неэкологичное производство, которое не заботится о переработке материалов и использует незаконную дешевую рабочую силу, при этом делая некачественную одежду в избытке», — уверена стилист.
Наталья Зарубова добавляет, что осознанное потребление стало ассоциироваться с секонд-хендами гораздо сильнее, чем отсутствие денег на новую одежду.
Ранее RostovGazeta писала о том, что одежда отечественных производителей подорожала на 30% в Ростовской области.