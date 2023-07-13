Posted Сегодня, 20:38
Published Сегодня, 20:38
Modified Сегодня, 20:40
Updated Сегодня, 20:40
Водители в соцсетях рассказали, что над трассой между Ростовом и Таганрогом вертолет якобы задел и оборвал провода, которые упали на дорогу. По их словам, это спровоцировало ландшафтный пожар и пробки.
Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Автомобилисты рассказали, что вертолет полетел дальше.
«Нечего летать так низко», — заявили пользователи в соцсетях.
«Почему он летел так низко?», — интересуются горожане. В целом они удивились этой новости.
«Сегодня надо мной пролетел в двух-трех метрах, думал, зацепит что-нибудь, страшно было», — написали местные жители.