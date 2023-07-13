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«Нечего летать так низко»: ростовчане прокомментировали заявление о ЧП с вертолетом

13 июля 2023, 20:38
Фото: 1MI

Ростовчан удивило заявление водителей об оборванных вертолетом проводах над дорогой

Жители Ростовской области рассказали об оборванных вертолетом проводах над дорогой, что вызвало бурные обсуждения, они начались в соцсети «ВКонтакте».

Водители в соцсетях рассказали, что над трассой между Ростовом и Таганрогом вертолет якобы задел и оборвал провода, которые упали на дорогу. По их словам, это спровоцировало ландшафтный пожар и пробки.

Никакой официальной информации об этом не поступало, она уточняется. Автомобилисты рассказали, что вертолет полетел дальше.

Ростовчане заявили, что вертолет задел и оборвал провода над дорогой
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«Нечего летать так низко», — заявили пользователи в соцсетях.

«Почему он летел так низко?», — интересуются горожане. В целом они удивились этой новости.

«Сегодня надо мной пролетел в двух-трех метрах, думал, зацепит что-нибудь, страшно было», — написали местные жители.

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