Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Комплекс построили еще в 2014 году, тогда он принадлежал компании «Акваинвестпроект». Но ее в 2020 году признали банкротом из-за долга в 8,9 миллиона рублей.
«В 2022 году аквапарк на Соленом озере выкупил Роман Геворкян, владелец „Нахичеванского базара“ за 59 миллионов. Теперь комплекс открылся после ребрендинга и реконструкции», — пишет «Город N».
Ранее появилась информация, что хозяин другого аквапарка построит 9-этажную гостиницу в Левобережном парке в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.