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Под Ростовом открыли аквапарк после проблем с банкротством

13 июля 2023, 13:42
Фото: Яндекс.Карты
Под Ростовом открыли аквапарк после проблем с банкротством
Между Ростовом-на-Дону и Батайском открыли аквапарк «Южный», бывшего владельца которого ранее признали банкротом, пишут СМИ

Комплекс построили еще в 2014 году, тогда он принадлежал компании «Акваинвестпроект». Но ее в 2020 году признали банкротом из-за долга в 8,9 миллиона рублей.

Хозяин аквапарка построит 9-этажную гостиницу в Левобережном парке в Ростове
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«В 2022 году аквапарк на Соленом озере выкупил Роман Геворкян, владелец „Нахичеванского базара“ за 59 миллионов. Теперь комплекс открылся после ребрендинга и реконструкции», — пишет «Город N».

Ранее появилась информация, что хозяин другого аквапарка построит 9-этажную гостиницу в Левобережном парке в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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