Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Таким образом эксперт прокомментировал появившуюся у РИА «Новости» информацию, что Украина получила от Франции ракеты дальнобойного действия Scalp. Специалисты называют ее аналогом Storm Shadow.
По словам Амбросимова, из-за этой ситуации растет вероятность удара по Ростовской области. Вместе с этим он напомнил, что в стране системы ПВО успешно справляются со своими задачами.
Ранее политолог Андрей Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.