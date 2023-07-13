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Политолог Абросимов заявил, что ВСУ могут атаковать ракетами Scalp Ростовскую область

13 июля 2023, 12:15
Фото: Davidsmith2014/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Политолог Абросимов заявил, что ВСУ могут атаковать ракетами Scalp Ростовскую область
Увеличивается вероятность удара по Ростовской области после получения ВСУ ракет Scalp, поделился с RostovGazeta мнением политолог Дмитрий Абросимов.

Таким образом эксперт прокомментировал появившуюся у РИА «Новости» информацию, что Украина получила от Франции ракеты дальнобойного действия Scalp. Специалисты называют ее аналогом Storm Shadow.

Франция передала Украине ракеты Scalp, способные долететь до Ростовской области
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По словам Амбросимова, из-за этой ситуации растет вероятность удара по Ростовской области. Вместе с этим он напомнил, что в стране системы ПВО успешно справляются со своими задачами.

Ранее политолог Андрей Гусий объяснил, зачем Украина ударила ракетой по Ростовской области и Крыму. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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