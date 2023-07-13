Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Напомним, 12 июля стало известно об отстранении генерала-майора Ивана Попова, который командовал общевойсковой армией Южного военного округа и выполнял задачи в зоне СВО по отражению контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте.
В своем обращении, опубликованном депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, он назвал возможные причины данного решения высшего военного руководства. По мнению Попова, отставку спровоцировали поднятые им вопросы отсутствия контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и как следствие гибели солдат в связи с этим.
Политолог заявил, что отстранение Ивана Попова далеко не так однозначно, как его представили изначально после публикации аудиозаписи. По его мнению, вопрос сложнее и вряд ли складывался сиюминутно после какой-то жалобы.
Эксперт считает, что само появление информации через депутата было некорректным, потому что в период спецоперации нельзя публично освещать такие вопросы.
«Только улеглись события вокруг „Вагнера“ и мятежа, а тут снова тема поднимается в публичном поле. И если Пригожин — лицо частное, то Попов — Минобороны, поэтому внутрикабинетные проблемы поднимать публично — нельзя», — отметил Гусий.
Он также выделил тот факт, что первый комментарий по этой теме был не от Кремля или Минобороны, а от вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, хотя в данном случае он — не арбитр ситуации, а скорее человек, определяющий судьбу Гурулева на перспективу. Собеседник добавил, что логичнее было бы прокомментировать действия «своего» депутата Вячеславу Володину, но он почему-то этого не сделал.