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Политолог Гусий прокомментировал отстранение командующего армией ЮВО Попова

13 июля 2023, 12:41
Фото: mil.ru
Политолог Гусий прокомментировал отстранение командующего армией ЮВО Попова
Ситуация с оперативной отставкой генерала-майора Ивана Попова не так однозначна и вряд ли была вызвана его жалобами на проблемы в армии, считает краснодарский политолог Андрей Гусий.

Напомним, 12 июля стало известно об отстранении генерала-майора Ивана Попова, который командовал общевойсковой армией Южного военного округа и выполнял задачи в зоне СВО по отражению контрнаступления ВСУ на Запорожском фронте.

В своем обращении, опубликованном депутатом Госдумы Андреем Гурулевым, он назвал возможные причины данного решения высшего военного руководства. По мнению Попова, отставку спровоцировали поднятые им вопросы отсутствия контрбатарейной борьбы, станций артиллерийской разведки и как следствие гибели солдат в связи с этим.

Политолог заявил, что отстранение Ивана Попова далеко не так однозначно, как его представили изначально после публикации аудиозаписи. По его мнению, вопрос сложнее и вряд ли складывался сиюминутно после какой-то жалобы.

Эксперт считает, что само появление информации через депутата было некорректным, потому что в период спецоперации нельзя публично освещать такие вопросы.

Политолог заявил, что отстранение Ивана Попова далеко не так однозначно, как его представили изначально после публикации аудиозаписи. Политолог заявил, что отстранение Ивана Попова далеко не так однозначно, как его представили изначально после публикации аудиозаписи.
Политолог заявил, что отстранение Ивана Попова далеко не так однозначно, как его представили изначально после публикации аудиозаписи.
Фото: mil.ru

«Только улеглись события вокруг „Вагнера“ и мятежа, а тут снова тема поднимается в публичном поле. И если Пригожин — лицо частное, то Попов — Минобороны, поэтому внутрикабинетные проблемы поднимать публично — нельзя», — отметил Гусий.

Он также выделил тот факт, что первый комментарий по этой теме был не от Кремля или Минобороны, а от вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, хотя в данном случае он — не арбитр ситуации, а скорее человек, определяющий судьбу Гурулева на перспективу. Собеседник добавил, что логичнее было бы прокомментировать действия «своего» депутата Вячеславу Володину, но он почему-то этого не сделал.

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#Командующий#Армия#ЮВО#Иван Попов#Общевойсковая армия#Отстранение#Генерал-майор#Южный военный округ#Депутат Госдумы#Андрей Гурулев#Боевая работа#Военнослужащие#Жалоба#Спецоперация
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