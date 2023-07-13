Он также выделил тот факт, что первый комментарий по этой теме был не от Кремля или Минобороны, а от вице-спикера Совфеда Андрея Турчака, хотя в данном случае он — не арбитр ситуации, а скорее человек, определяющий судьбу Гурулева на перспективу. Собеседник добавил, что логичнее было бы прокомментировать действия «своего» депутата Вячеславу Володину, но он почему-то этого не сделал.