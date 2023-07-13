Родители забыли ребенка на заправке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Несовершеннолетняя обратилась за помощью к сотрудникам заправочной станции, когда не нашла автомобиля родителей, те немедленно вызвали ГИБДД, уехавшую машину нашли по записям камер, по госномеру удалось установить номер телефона владельца. За это время родители девочки проехали уже 20 километров.