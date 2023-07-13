Родители забыли ребенка на заправке на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Во вторник, 11 июля, в Красносулинском районе Ростовской области сотрудники ДПС вернули жителям Удмуртской Республики забытую на парковке дочь.
Сообщается, что 11-летняя Ярослава вышла из автомобиля на заправочной станции на 947-м километре М-4 «Дон». Родители не заметили, что девочка вышла, и уехали.
Несовершеннолетняя обратилась за помощью к сотрудникам заправочной станции, когда не нашла автомобиля родителей, те немедленно вызвали ГИБДД, уехавшую машину нашли по записям камер, по госномеру удалось установить номер телефона владельца. За это время родители девочки проехали уже 20 километров.
Родителям девочки позвонили, сообщив, что с ней все в порядке, и за ребенком необходимо вернуться. Вскоре семья смогла воссоединиться.
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