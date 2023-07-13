Самовыгул кошек и собак могут запретить в Ростовской области. Поправки внесли в закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь там указывается запрет на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» во всех местах, кроме тех, которые органы местного самоуправления определили как положенные для выгула животных.