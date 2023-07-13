Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Самовыгул кошек и собак могут запретить в Ростовской области. Поправки внесли в закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь там указывается запрет на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» во всех местах, кроме тех, которые органы местного самоуправления определили как положенные для выгула животных.
Также теперь региональные власти имеют право принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с бездомными животными.
Ранее из Ростова отправили груз в старейший центр реабилитации животных в ДНР.