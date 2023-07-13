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Ростовчан будут наказывать за самовыгул собак и кошек

13 июля 2023, 07:58
Фото: 1MI
Ростовчан будут наказывать за самовыгул собак и кошек
Самовыгул собак и кошек могут запретить в России, в том числе Ростовской области, решение об этом приняла Госдума.

Самовыгул кошек и собак могут запретить в Ростовской области. Поправки внесли в закон «Об ответственном обращении с животными». Теперь там указывается запрет на «свободное, неконтролируемое передвижение животного» во всех местах, кроме тех, которые органы местного самоуправления определили как положенные для выгула животных.

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Также теперь региональные власти имеют право принимать собственные законодательные акты, определяющие порядок обращения с бездомными животными.

Ранее из Ростова отправили груз в старейший центр реабилитации животных в ДНР.

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