Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:58
Updated Сегодня, 04:58
Напомним, что в городе днем в среду, 12 июля, прошел дождь, который подтопил дороги. Осадки на некоторое время прекратились, но вечером начались снова.
Теперь горожане рассказали, что на Буденновском проспекте чуть не утонул человек. Причиной стали сильные потоки воды.
«Вода шла с такой силой, что пришлось помогать прохожим», — рассказал автор. В спасательной операции участвовали несколько человек, которые вытягивали пострадавшего из воды.
Пользователи в комментариях написали, что подобных ситуаций происходить не должно.