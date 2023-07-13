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Ростовчане заявили, что спасли тонувшего на тротуаре человека 12 июля

13 июля 2023, 04:52
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону спасли человека, который тонул на тротуаре в центре города, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что в городе днем в среду, 12 июля, прошел дождь, который подтопил дороги. Осадки на некоторое время прекратились, но вечером начались снова.

Теперь горожане рассказали, что на Буденновском проспекте чуть не утонул человек. Причиной стали сильные потоки воды.

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«Вода шла с такой силой, что пришлось помогать прохожим», — рассказал автор. В спасательной операции участвовали несколько человек, которые вытягивали пострадавшего из воды.

Пользователи в комментариях написали, что подобных ситуаций происходить не должно.

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