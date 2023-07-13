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Ростовчане заявили, что вертолет задел и оборвал провода над дорогой

13 июля 2023, 20:14
Фото: 1MI
Между Ростовом-на-Дону и Таганрогом пролетавший вертолет задел провода, сообщили очевидцы в соцсетях.

Очевидцы рассказали, что происшествие случилось с вертолетом МИ-28, из-за чего провода упали на дорогу. По их словам, это привело к ландшафтному пожару.

«В результате на дороге образовалась пробка, но уже ближе к вечеру специалисты устранили обрыв», — написал автор. Он добавил видео, показав, что вертолет спокойно полетел дальше.

Появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом
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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в соцсетях начали интересоваться, почему вертолет так низко летел над трассой.

Ранее появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом.

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