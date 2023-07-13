Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
Modified Сегодня, 20:22
Updated Сегодня, 20:22
Очевидцы рассказали, что происшествие случилось с вертолетом МИ-28, из-за чего провода упали на дорогу. По их словам, это привело к ландшафтному пожару.
«В результате на дороге образовалась пробка, но уже ближе к вечеру специалисты устранили обрыв», — написал автор. Он добавил видео, показав, что вертолет спокойно полетел дальше.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. Пользователи в соцсетях начали интересоваться, почему вертолет так низко летел над трассой.
Ранее появились кадры с вертолета, который тушил пожар на рынке «Альтус» под Ростовом.