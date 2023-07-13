Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил, с какой реакцией жителей столицы столкнулся после переезда в Москву из Ростова-на-Дону. Журналист посетовал, что москвичей забавлял его южный акцент.
«Как только я открывал рот, все вокруг начинали хохотать. Я, может, что-то умное хочу сказать, а они смеются надо мной! А особенно всех веселили мои „вереука“ и „водопроуодчик“», — приводит слова ростовчанина «Мослента».
Ранее ростовчанин Дибров на латыни проклял новую ведущую «Кто хочет стать миллионером?».