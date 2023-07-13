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Ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента

13 июля 2023, 07:05
Фото: Svklimkin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Ростовчанин Дибров рассказал, как над ним смеялись москвичи из-за южного акцента
Ростовчанин Дмитрий Дибров рассказал о насмешках москвичей после переезда журналиста в Москву, пишут СМИ.

Телеведущий Дмитрий Дибров вспомнил, с какой реакцией жителей столицы столкнулся после переезда в Москву из Ростова-на-Дону. Журналист посетовал, что москвичей забавлял его южный акцент.

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«Как только я открывал рот, все вокруг начинали хохотать. Я, может, что-то умное хочу сказать, а они смеются надо мной! А особенно всех веселили мои „вереука“ и „водопроуодчик“», — приводит слова ростовчанина «Мослента».

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