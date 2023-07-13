Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
Портал «Интерфакс» со ссылкой на Ростовстат объявил, что в июне цены на товары и услуги выросли на 0,1%, при этом по отношению к показателям начала года цены увеличились на 2,7%.
С начала 2023 год рост цен на продукты составил 3,2%, на непродовольственные товары цены только за прошлый месяц выросли на 0,2%, а с января — на 1,2%. Вместе с ними увеличились цены на услуги, за прошлый месяц средняя стоимость услуг выросла на 0,4%, а с начала 2023 года — на 3,9%.
Отдельно специалисты отмечают рост цен на мясо, птицу, рыбу и морепродукты от 1,1 до 2,6%, а вот овощи и фрукты напротив подешевели на 3,1%, яйца — на 2,6%, цены на подсолнечное масло снизились на 2,2%.
Также выросли цены на отдельные категории непродовольственных товаров, например, бензин вырос в цене на 1,6%, лекарства на 0,5%, а табачные изделия на 0,4%.
При этом отмечается рост цен на услуги зарубежного туризма, которые дончанам обойдутся на 3,4% дороже, чем в начале года, а также на услуги общественного транспорта (0,9%) и образование (0,2%).
Ранее экономист рассказал, почему в Ростове резко «подскочили» цены на топливо.