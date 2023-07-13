С начала 2023 год рост цен на продукты составил 3,2%, на непродовольственные товары цены только за прошлый месяц выросли на 0,2%, а с января — на 1,2%. Вместе с ними увеличились цены на услуги, за прошлый месяц средняя стоимость услуг выросла на 0,4%, а с начала 2023 года — на 3,9%.