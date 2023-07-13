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С начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%

13 июля 2023, 17:02
Фото: 1MI
С начала года рост потребительских цен в Ростовской области составил 2,7%
В Ростовской области за прошлый месяц потребительские выросли на 0,1%, а с начала текущего года — на 2,7%, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «Интерфакс» со ссылкой на Ростовстат объявил, что в июне цены на товары и услуги выросли на 0,1%, при этом по отношению к показателям начала года цены увеличились на 2,7%.

С начала 2023 год рост цен на продукты составил 3,2%, на непродовольственные товары цены только за прошлый месяц выросли на 0,2%, а с января — на 1,2%. Вместе с ними увеличились цены на услуги, за прошлый месяц средняя стоимость услуг выросла на 0,4%, а с начала 2023 года — на 3,9%.

Отдельно специалисты отмечают рост цен на мясо, птицу, рыбу и морепродукты от 1,1 до 2,6%, а вот овощи и фрукты напротив подешевели на 3,1%, яйца — на 2,6%, цены на подсолнечное масло снизились на 2,2%.

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Также выросли цены на отдельные категории непродовольственных товаров, например, бензин вырос в цене на 1,6%, лекарства на 0,5%, а табачные изделия на 0,4%.

При этом отмечается рост цен на услуги зарубежного туризма, которые дончанам обойдутся на 3,4% дороже, чем в начале года, а также на услуги общественного транспорта (0,9%) и образование (0,2%).

Ранее экономист рассказал, почему в Ростове резко «подскочили» цены на топливо.

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