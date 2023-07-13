СМИ раскрыли малоизвестные факты из жизни Евгения Пригожина

Автор материала отмечает, что ни сам Пригожин, ни его партнеры и подельники никогда не упоминали о том, каким образом ему удалось получить стартовый капитал на запуск бизнеса по торговле хот-догами в Северной столице РФ. Дела у Пригожина стали налаживаться, и в скором времени бизнесмен открыл винный бар-магазин, а затем — ресторан «Старая таможня», посетителями которого были клиенты «высшего класса». Следующим заведением, открытым Пригожиным, стал плавучий ресторан New Island, который посещали многие значимые люди Петербурга. Среди них — сотрудники городской мэрии, где на тот момент в должности заместителя Собчака трудился Владимир Путин.