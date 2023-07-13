СМИ раскрыли малоизвестные факты из жизни Евгения Пригожина

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:23
Updated Сегодня, 18:23
Российский лидер Владимир Путин не так давно сообщил, что сумма, которая была направлена из казны на финансирование ЧВК «Вагнер», достигает 86 миллиардов рублей. Продуктовые поставки для Вооруженных сил РФ, которые осуществлялись через фирму Пригожина «Конкорд», обошлись казне еще в 80 миллиардов рублей.
Как сообщает newia.ru, в биографии владельца ЧВК существуют малоизвестные факты, которые могут вызвать удивление у читателей. В юности Пригожин в компании своих подельников совершил несколько преступлений, среди которых были как квартирные кражи, так и уличные нападения. Кроме того, он был обвинен в мошенничестве.
Согласно информации об одном из эпизодов ограбления, обнародованной журналистом, в марте 1980 года ранее судимый Пригожин и его «коллеги» напали на женщину и начали душить ее. Когда пострадавшая потеряла сознание, злоумышленники сняли с нее золотые украшения и сапоги. Известно, что один из участников преступления на тот момент не достиг совершеннолетия.
В результате другого ограбления — на сей раз квартиры, которое удалось раскрыть следственным работникам, подельники присвоили имущество на общую сумму 1610 рублей. В пересчете на современный курс это более 300 тысяч рублей. Будущий Герой России получил тюремный срок — 13 лет лишения свободы.
Вспоминая молодость, герой журналистского расследования признавался, что ему так и не удалось получить высшее образование. Своим университетом он назвал тюрьму, а основой мировоззрения — «понятия».
Отбыв более половины срока в колонии, Евгений Викторович подал прошение о помиловании и был освобожден в 1990 году.
Автор материала отмечает, что ни сам Пригожин, ни его партнеры и подельники никогда не упоминали о том, каким образом ему удалось получить стартовый капитал на запуск бизнеса по торговле хот-догами в Северной столице РФ. Дела у Пригожина стали налаживаться, и в скором времени бизнесмен открыл винный бар-магазин, а затем — ресторан «Старая таможня», посетителями которого были клиенты «высшего класса». Следующим заведением, открытым Пригожиным, стал плавучий ресторан New Island, который посещали многие значимые люди Петербурга. Среди них — сотрудники городской мэрии, где на тот момент в должности заместителя Собчака трудился Владимир Путин.
Когда именно состоялось знакомство Евгения Пригожина с будущим главой государства — не сообщается. Однако известно, что в 2001 году в New Island прошел ужин Путина с французским коллегой Жаком Шираком, а на следующий год гостями ресторана стали Джордж Буш — младший с женой Лорой. Пригожин тогда обслуживал вип-персон лично.
Невзирая на связи, Евгений Викторович поднимался на вершину политического олимпа с большими усилиями, о чем Иван Жилин пообещал рассказать позже.