Posted Сегодня, 13:16
Published Сегодня, 13:16
Modified Сегодня, 13:18
Updated Сегодня, 13:18
1Rnd со ссылкой на источник написало, что происшествие якобы случилось на прошлой неделе на аэродроме Центральный (Военвед). Издание уточнило, что причиной может быть слишком высокая скорость.
«Во время посадки самолет из-за слишком высокой скорости отскочил от полосы и выкатился. Из-за этого подломилась стойка шасси и он носом оказался в грунте», — рассказали в издании.
Отмечается, что в аварии никто не погиб, сам самолет не получил серьезных повреждений. Комментариев от официальных ведомств по поводу этой ситуации не поступало, сейчас вся информация уточняется.
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