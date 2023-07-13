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Стали известны подробности аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону

13 июля 2023, 12:54
Фото: ТГ канал Че по Ростове
Стали известны подробности аварии с военным самолетом в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону произошла аварийная ситуация с военным самолетом Ан-72, сообщают СМИ.

1Rnd со ссылкой на источник пишет, что авария произошла в тот момент, когда самолет заходил на посадку. Издание уточнило, что это якобы случилось на аэродроме Центральный (Военвед).

«При посадке самолет из-за слишком большой скорости отскочил от полосы и выкатился. Из-за этого подломилась носовая стойка шасси, он „клюнул“ носом грунт», — уточнило издание.

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Отмечается, что самолет серьезно не пострадал и никто не погиб. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что Ростовская область рискует остаться без «кукурузников» из-за нехватки запчастей.

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