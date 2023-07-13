Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
1Rnd со ссылкой на источник пишет, что авария произошла в тот момент, когда самолет заходил на посадку. Издание уточнило, что это якобы случилось на аэродроме Центральный (Военвед).
«При посадке самолет из-за слишком большой скорости отскочил от полосы и выкатился. Из-за этого подломилась носовая стойка шасси, он „клюнул“ носом грунт», — уточнило издание.
Отмечается, что самолет серьезно не пострадал и никто не погиб. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что Ростовская область рискует остаться без «кукурузников» из-за нехватки запчастей.