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Стали известны подробности ЧП с вертолетом Ми-28, зацепившим провода под Таганрогом

13 июля 2023, 20:59
Фото: mil.ru
Стали известны подробности ЧП с вертолетом Ми-28, зацепившим провода под Таганрогом
В Ростовской области на трассе под Таганрогом боевой вертолет Ми-28, известный также как «Ночной охотник», зацепил провода, сообщили очевидцы в социальных сетях, опубликовав видео инцидента.

По словам очевидцев, вертолет, пролетая над дорогой, якобы зацепил высоковольтные провода на трассе «Ростов — Таганрог». Происшествие случилось днем 13 июля в районе населенного пункта Чалтырь. Пользователи соцсетей сообщили, что провода упали на дорогу, а на месте инцидента возник небольшой ландшафтный пожар.

Из-за ЧП на трассе образовалась пробка, однако к вечеру энергетики устранили обрыв и к вечеру затор исчез.

Официальной информации со стороны Минобороны РФ и от регионального ГУ МЧС России об инциденте не поступало. Информация уточняется.

Ранее в Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с боевым самолетом Ан-72, который совершил жесткую посадку на аэродроме Центральный на Военведе. Оба пилота не пострадали, а воздушному судну требуется ремонт.

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