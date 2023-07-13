Posted Сегодня, 20:59
Published Сегодня, 20:59
Modified Сегодня, 21:02
Updated Сегодня, 21:02
По словам очевидцев, вертолет, пролетая над дорогой, якобы зацепил высоковольтные провода на трассе «Ростов — Таганрог». Происшествие случилось днем 13 июля в районе населенного пункта Чалтырь. Пользователи соцсетей сообщили, что провода упали на дорогу, а на месте инцидента возник небольшой ландшафтный пожар.
Из-за ЧП на трассе образовалась пробка, однако к вечеру энергетики устранили обрыв и к вечеру затор исчез.
Официальной информации со стороны Минобороны РФ и от регионального ГУ МЧС России об инциденте не поступало. Информация уточняется.
Ранее в Ростове-на-Дону произошел инцидент, связанный с боевым самолетом Ан-72, который совершил жесткую посадку на аэродроме Центральный на Военведе. Оба пилота не пострадали, а воздушному судну требуется ремонт.