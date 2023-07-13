По словам очевидцев, вертолет, пролетая над дорогой, якобы зацепил высоковольтные провода на трассе «Ростов — Таганрог». Происшествие случилось днем 13 июля в районе населенного пункта Чалтырь. Пользователи соцсетей сообщили, что провода упали на дорогу, а на месте инцидента возник небольшой ландшафтный пожар.