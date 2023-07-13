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Стало известно о пострадавшей женщине из-за провалившейся в яму машины в Ростове

13 июля 2023, 05:30
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в яму провалился легковой автомобиль, из-за чего пострадала женщина, сообщили очевидцы в соцсетях.

В городе на дороге образовалась яма на асфальте в районе улицы Журавлева. Один из водителей ее не заметил и автомобиль частично оказался в поврежденном участке.

«В аварии пострадала женщина, ее забрала скорая», — написал автор.

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Пользователи в комментариях написали, что подобного в городе происходить не должно. Добавим, что в этот же день в городе произошло большое количество происшествий из-за ливней, которые подтопили дороги.

До этого водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области.

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