Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:33
В городе на дороге образовалась яма на асфальте в районе улицы Журавлева. Один из водителей ее не заметил и автомобиль частично оказался в поврежденном участке.
«В аварии пострадала женщина, ее забрала скорая», — написал автор.
Пользователи в комментариях написали, что подобного в городе происходить не должно. Добавим, что в этот же день в городе произошло большое количество происшествий из-за ливней, которые подтопили дороги.
До этого водитель грузовика погиб после удара фуры на мокрой трассе в Ростовской области.