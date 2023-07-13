Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Утром четверга, 13 июля, тело умершего мужчины нашли под окнами дома на проспекте Коммунистическом в Ростове. Очевидцы предполагают, что погибший мог выпасть из окна.
«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что на место происшествия приехала скорая. Однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.
В полиции инцидент пока никак не комментировали. Информация о погибшем и обстоятельствах его гибели уточняются.
Ранее в Ростове 11 июля из окна девятого этажа общежития выпала девушка. Инцидент произошел в Александровке, на проспекте 40-летия Победы, 318.