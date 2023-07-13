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Труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове

13 июля 2023, 08:14
Фото: 1MI
Труп мужчины нашли под окнами дома на Коммунистическом в Ростове
В Ростове на Западном нашли тело умершего мужчины, пишут СМИ.

Утром четверга, 13 июля, тело умершего мужчины нашли под окнами дома на проспекте Коммунистическом в Ростове. Очевидцы предполагают, что погибший мог выпасть из окна.

«КП — Ростов-на-Дону» пишет, что на место происшествия приехала скорая. Однако медики смогли лишь констатировать смерть мужчины.

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В полиции инцидент пока никак не комментировали. Информация о погибшем и обстоятельствах его гибели уточняются.

Ранее в Ростове 11 июля из окна девятого этажа общежития выпала девушка. Инцидент произошел в Александровке, на проспекте 40-летия Победы, 318.

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