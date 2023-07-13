Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
С 8 июля в Зернограде ограничено водоснабжение. В городе произошла авария на магистральном водоводе. Ее не могут устранить уже несколько дней.
Глава местной администрации Ирина Полищук заявила, что восстановить водоснабжение планируют только к 16 июля.
Давать воду по часам власти также не могут из-за пустых резервуаров. Воду подвозят местным жителям по заявкам и установленному графику. К подвозу привлекли машины из соседних населенных пунктов.
Ранее глава администрации Зернограда Полищук ограничила в своих соцсетях возможность комментирования. Она заявила, что у нее «нет возможности» читать сообщения от граждан, а ее сотрудница, занимавшаяся соцсетями уволилась на днях.