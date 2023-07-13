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Тысячи жителей Зернограда еще на три дня останутся без водоснабжения в жару

13 июля 2023, 10:52
Фото: donland.ru
Тысячи жителей Зернограда еще на три дня останутся без водоснабжения в жару
Жители Зернограда уже шестые сутки остаются без водоснабжения, ждать его восстановление им придется еще, как минимум, три дня, сообщила глава местной администрации Ирина Полищук.

С 8 июля в Зернограде ограничено водоснабжение. В городе произошла авария на магистральном водоводе. Ее не могут устранить уже несколько дней.

Глава местной администрации Ирина Полищук заявила, что восстановить водоснабжение планируют только к 16 июля.

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Давать воду по часам власти также не могут из-за пустых резервуаров. Воду подвозят местным жителям по заявкам и установленному графику. К подвозу привлекли машины из соседних населенных пунктов.

Ранее глава администрации Зернограда Полищук ограничила в своих соцсетях возможность комментирования. Она заявила, что у нее «нет возможности» читать сообщения от граждан, а ее сотрудница, занимавшаяся соцсетями уволилась на днях.

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